Skupina HSE z visoko izgubo, samo Teš z 280 milijoni evrov

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je bil lani v primerjavi z letom 2019 višji za več kot 17 odstotkov in je znašal 188 milijonov evrov. Čisti prihodki od prodaje v višini 1,8 milijarde evrov pa so bili glede na leto prej višji za več kot sedem odstotkov, so izpostavili pri skupini HSE, ki je največji proizvajalec električne energije pri nas.

Hidroelektrarne, ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor in Soških elektrarn Nova Gorica, so v letu 2020 skupaj proizvedle 70 odstotkov vse "zelene elektrike" v Sloveniji, oktobra lani pa dosegle največjo mesečno proizvodnjo v zgodovini obstoja skupine HSE in največjo dnevno količino proizvedene električne energije v zgodovini, to je 36,7 gigavatnih ur, so poudarili pri HSE.

Elektrarne v skupini so lani proizvedle 66 odstotkov vse električne energije v Sloveniji in dosegle tretjo največjo proizvodnjo električne energije v zgodovini HSE, to je 7627 gigavatnih ur, od tega 52 odstotkov iz obnovljivih virov.

V skupini so v današnjem sporočilu za javnost lansko poslovanje ocenili kot dobro. "Dobri rezultati so bili plod ugodnih hidroloških razmer, visoke razpoložljivosti elektrarn in dejstva, da smo imeli večino proizvodnje prodane vnaprej," so navedli pri HSE.

Zaradi spremenjenih razmer na trgu, kot sta gibanje prihodnjih cen električne energije in CO2 emisijskih kuponov, je bila med drugim izvedena slabitev sredstev družb skupine HSE v višini 243,5 milijona evrov, kar zadeva termo divizijo skupine HSE, kamor spadata Teš in Premogovnik Velenje.

Skupna vrednost vseh investicij v skupini je lani znašala 42,8 milijona evrov, kar je za 4,5 odstotka več kot leto prej.

Za skupino HSE je lansko leto prineslo vstop v nove dejavnosti in projekte. "Decembra smo podpisali vstop v lastništvo družbe ECE in s tem na področje maloprodaje energentov in storitev za končne kupce," je v letnem poročilu poudarilo poslovodstvo HSE, v katerem so generalni direktor Viktor Vračar ter poslovna direktorja Uroš Podobnik in Marko Štrigl. Po vstopu v družbo ECE želi HSE letos lastniško vstopiti še v družbo Energija Plus.

Za razvoj HSE v glavni dejavnosti, proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov, pa je bil po navedbah poslovodstva pomemben tudi 2. oktober 2020, ko so po več kot desetletju usklajevanj z ministrstvom za okolje in prostor podpisali koncesijsko pogodbo za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi.

Glede Teša in Premogovnika Velenje je poslovodstvo v letnem poročilu navedlo, da bodo vložili vse napore v to, da skupaj s pristojnimi na državni ravni določijo prihodnjo vlogo bloka 6 v elektroenergetskem sistemu in da se učinkovito prilagodijo postopnemu izhodu iz rabe premoga po načelih pravičnega prehoda.

V letošnjem letu, ko skupina HSE obeležuje 20. obletnico obstoja, bodo med drugim v začetku julija položili temeljni kamen za največjo sončno elektrarno v Sloveniji, Prapretno. Ta sončna elektrarna bo prvo električno energijo predvidoma proizvedla v oktobru 2021.

Skupina HSE je imela konec leta 2020 skupno 3151 zaposlenih, kar je nekaj več kot konec leta 2019.