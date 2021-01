Skupina Krka lani rekordno, Colarič ostaja na čelu uprave

Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA) skupine Krka, ki je za naložbe v dodatne zmogljivosti ter v razvoj in raziskave namenila skoraj 230 milijonov evrov, se je v primerjavi z letom 2019 povečal za 30 odstotkov na skoraj pol milijarde evrov, EBITDA marža pa je znašala 32,5 odstotka, so sporočili iz družbe, ki jo bo tudi prihodnje petletno obdobje vodil Jože Colarič .

Nadzorni svet Krke je namreč v sredo Colariča imenoval za predsednika uprave in generalnega direktorja družbe tudi za obdobje 2022–2027 in mu podelil mandat za sestavo uprave za to obdobje. Preostali člani uprave bodo imenovani na seji nadzornikov novembra letos.

"Na podlagi izkazanega zaupanja bom skupaj s sodelavci nadaljeval uresničevanje zastavljenih usmeritev družbe, ki jih bomo s prenovljeno petletno strategijo v drugi polovici leta še nadgradili. Krko bomo v novem mandatu vodili po začrtani poti mednarodno uveljavljene in inovativne generične farmacevtske družbe, ki uresničuje zastavljene finančne in trajnostne cilje v dobro vseh njenih deležnikov," je ob tem poudaril Colarič, ki poslovne rezultate prav zdaj podrobneje predstavlja na novinarski konferenci.

Družba Krka je lani medtem prihodke povečala za štiri odstotke na 1,45 milijarde evrov, za prav tako štiri odstotke se je povečal čisti dobiček družbe, ki je znašal 258,4 milijona evrov.