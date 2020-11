Skupina Krka 'odporna' na posledice epidemije, za 22 odstotkov višji dobiček

Skupina Krka je v obdobju od januarja do septembra letos dosegla prodajo v višini ene milijarde 160,2 milijona evrov, kar je 6 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. Ustvarila je 210,1 milijona evrov čistega dobička oziroma 22 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2020 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na sredini redni seji. Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je dejal, da so v tem obdobju v skupini Krka poslovali uspešno in zabeležili rekordne rezultate. "Temu je botroval dober splet kakovostnih izdelkov, predvsem uveljavljenih zdravil na recept za zdravljenje kroničnih bolezni, s katerimi smo kljub izzivom, povezanim s covidom-19, nemoteno oskrbovali številne trge. Prilagodili smo nekatere poslovne procese in prešli na večjo uporabo e-komunikacijskih orodij. Skupna ocena vplivov covida-19 je izrazit porast povpraševanja in posledično prodaje v prvem četrtletju ter upad povpraševanja v drugem četrtletju. V tretjem četrtletju se je vpliv pandemije na prodajo zmanjšal, prodaja pa se je vrnila na načrtovano raven. Na poslovne rezultate je v tretjem četrtletju negativno vplivalo gibanje posameznih valut, še posebej ruskega rublja," je pojasnil Colarič.

icon-expand Jože Colarič je dejal, da priočakujejo, da bo skupina Krka letošnje leto končala z dobičkom v vrednosti okoli 260 milijonov evrov. FOTO: Kanal A

"Dobra finančna kondicija, široka ponudba kakovostnih farmacevtskih izdelkov, nemoteno zagotavljanje proizvodnje in dobave ter inovativni pristopi na vseh področjih dela nam omogočajo doseganje strateških ciljev. Pričakujemo, da bomo leto 2020 končali uspešno, z 1,52 milijarde evrov prodaje in dobičkom v vrednosti okoli 260 milijonov evrov," ocenjuje predsednik uprave. Za prihodnje leto so načrti: prodaja v višini 1,535 milijarde evrov ter dobiček v vrednosti okoli 265 milijonov evrov. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujejo 114 milijonov evrov. Načrtujejo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za dober odstotek. Število vseh redno zaposlenih naj bi konec leta 2021 preseglo 12.140.

icon-expand Zaradi vpliva covida-19 so bili izdatki za naložbe nekoliko manjši od načrtovanih, in so znašali 53,8 milijona evrov. FOTO: Bobo

Največji trg ostaja Ruska federacija Na trgih zunaj Slovenije je skupina ustvarila kar 94 odstotkov prodaje. Največji posamični trg je bila Ruska federacija s prodajo v višini 240,3 milijona evrov in 10-odstotno rastjo. Sledila sta poljski trg s 123,9 milijona evri prodaje in 4-odstotno rastjo ter nemški trg s 73,1 milijona evri prodaje in 32-odstotno rastjo.

Večjih negativnih vplivov na poslovanje, razen vpliva padca tujih valut na finančni rezultat, v skupini niso zaznali.