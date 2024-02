Skupina NLB lani povečala čisti dobiček na 550 milijonov evrov

Skupni čisti prihodki iz poslovanja skupine NLB so v letu 2023 znašali nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov in bili s tem za 37 odstotkov višji kot leto prej. Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami se je povečal za 75 odstotkov na 591,4 milijona evrov, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz NLB.

Neto obrestni prihodki so znašali 833,3 milijona evrov oz. 65 odstotkov več kot leta 2022. Ključno so k tej rasti prispevali posojila strankam ter stanje pri bankah in centralnih bankah. Čisti neobrestni prihodki so se zmanjšali za 11 odstotkov na 260 milijonov evrov.

V celotnem letu 2023 je skupina sprostila neto oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja v višini 11,8 milijona evrov. Kreditni portfelj je primerno razpršen, njegova kakovost pa ostaja stabilna in robustna, so zapisali v banki.