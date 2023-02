Skupina NLB lani zabeležila 446,9 milijona evrov dobička

Skupni čisti prihodki skupine, ki deluje v vseh državah nekdanje Jugoslavije razen na Hrvaškem, so se ustavili pri 798,5 milijona evrov, kar je 20 odstotkov več kot leto prej. Brez 35,6 milijona evrov vrednega prispevka N Banke so se povečali za 14 odstotkov.

Čisti obrestni prihodki so se v okolju naraščajočih obrestnih mer na posojila in še vedno skoraj ničelnih obrestnih mer na denarne vloge povečali za 23 odstotkov na 504,9 milijona evrov. Brez prispevka N Banke je bila rast 17-odstotna, v banki pa so jo pripisali večjemu obsegu poslovanja, višjim osrednjim obrestnim meram v evrskem območju in zelo velikemu obsegu novih posojil.

Čisti neobrestni prihodki so narasli za 14 odstotkov na 293,6 milijona evrov, od česar je N Banka prispevala 9,9 milijona evrov. Brez tega bi bila rast 10-odstotna. Neto oslabitve in rezervacije, oblikovane za kreditno tveganje, so lani znašale 17,5 milijona evrov, od česar je bilo 8,9 milijona evrov oblikovanj rezervacij za pričakovane kreditne izgube za portfelj posojil N Banke na dan prevzema. Predlani je skupina medtem stroške rezervacij sproščala v višini 35,8 milijona evrov.

Bilančna vsota skupine se je ob prevzemu Sberbank oz. zdaj N Banke, ki je sledil ruskemu napadu na Ukrajino, povečala za 12 odstotkov na 24,16 milijarde evrov.

"Preteklo leto je bilo za Evropo resda izjemno turbulentno, a bankam v NLB Skupini je ponudilo še eno priložnost, da dokažejo svojo sistemsko pomembno vlogo, ki jo imajo v družbi," je ob objavi rezultatov poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Kot je dodal, so vse njihove bančne članice ob negotovosti, izzivih in posledicah vojne v Ukrajini prispevale svoj delež k stabilizaciji panoge in gospodarstva v regiji. Odzvale so se tudi na nestabilnosti v energetskem sektorju. V NLB so še poudarili, da so lani ustvarili najvišji dobiček po davkih v zgodovini katerega koli podjetja s sedežem v Sloveniji.