Skupina NLB v polletju z 274,4 milijona evrov čistega dobička

Ker se jim bo mandat iztekel 5. julija 2026, je nadzorni svet obravnaval tudi njihovo vnovično imenovanje. Vsi trije so bili znova imenovani za nadaljnji petletni mandat, ki se začne 6. julija 2026, so sporočili iz NLB. "Nadzorni svet je prepričan, da bo njihovo nadaljnje vodenje skupaj z ostalimi člani uprave zagotovilo stabilnost, osredotočenost, strateško doslednost in jasno začrtano pot prihodnje rasti," je dejal predsednik nadzornikov Primož Karpe .

"NLB Skupina je v letošnjem prvem polletju uspešno kljubovala okolju padajočih obrestnih mer s stabilnimi čistimi obrestnimi prihodki, naraščajočimi čistimi prihodki iz provizij in nadomestil, kar je prineslo do pet odstotkov višje prihodke v primerjavi z enakim obdobjem lani. Obenem je Skupina podpirala stranke v vsej regiji z dvomestno letno stopnjo rasti posojil," so strnili v NLB.

Usklajenost med strategijo in njeno izvedbo dokazujejo prvi rezultati, in sicer rast digitalne penetracije na 58,2 odstotka in 33,6-odstotni delež digitalne prodaje v segmentu poslovanja s prebivalstvom v Sloveniji, uvedba nove generacije digitalne aplikacije NLB Klik v Sloveniji, izgradnja ekosistema lizing storitev v regiji, pa tudi rast donosov delničarjev, je naštel prvi mož Brodnjak. Ob tem so navedli, da je cena delnice NLB v začetku avgusta dosegla najvišjo vrednost in se giblje okoli knjigovodske vrednosti.