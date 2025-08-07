Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Skupina NLB v polletju z 274,4 milijona evrov čistega dobička

Ljubljana, 07. 08. 2025 12.39 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
17

Skupina NLB je v prvi polovici letošnjega leta ustvarila 274,4 milijona evrov dobička po obdavčitvi, kar je šest odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Nadzorni svet je ob tem na današnji seji potrdil nov mandat predsedniku uprave Blažu Brodnjaku ter članoma uprave Archibaldu Kremserju in Andreasu Burkhardtu.

Ker se jim bo mandat iztekel 5. julija 2026, je nadzorni svet obravnaval tudi njihovo vnovično imenovanje. Vsi trije so bili znova imenovani za nadaljnji petletni mandat, ki se začne 6. julija 2026, so sporočili iz NLB. "Nadzorni svet je prepričan, da bo njihovo nadaljnje vodenje skupaj z ostalimi člani uprave zagotovilo stabilnost, osredotočenost, strateško doslednost in jasno začrtano pot prihodnje rasti," je dejal predsednik nadzornikov Primož Karpe.

Nova ljubljanska banka
Nova ljubljanska banka FOTO: Bobo

"NLB Skupina je v letošnjem prvem polletju uspešno kljubovala okolju padajočih obrestnih mer s stabilnimi čistimi obrestnimi prihodki, naraščajočimi čistimi prihodki iz provizij in nadomestil, kar je prineslo do pet odstotkov višje prihodke v primerjavi z enakim obdobjem lani. Obenem je Skupina podpirala stranke v vsej regiji z dvomestno letno stopnjo rasti posojil," so strnili v NLB.

Usklajenost med strategijo in njeno izvedbo dokazujejo prvi rezultati, in sicer rast digitalne penetracije na 58,2 odstotka in 33,6-odstotni delež digitalne prodaje v segmentu poslovanja s prebivalstvom v Sloveniji, uvedba nove generacije digitalne aplikacije NLB Klik v Sloveniji, izgradnja ekosistema lizing storitev v regiji, pa tudi rast donosov delničarjev, je naštel prvi mož Brodnjak. Ob tem so navedli, da je cena delnice NLB v začetku avgusta dosegla najvišjo vrednost in se giblje okoli knjigovodske vrednosti.

nlb dobiček
Naslednji članek

Bodo 58-letniki od prihodnjega leta res lahko zaprosili za krajši delovnik?

Naslednji članek

Iz zasedenih ozemelj uvozili le avokado v vrednosti 30.000 evrov

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MathewM
10. 08. 2025 17.19
+1
Eni ste pa res. Komu bo šel dobiček? Nekaj država od davka dobi, nekaj vodilni v obliki bonusov, glavnino pa lasnik, kaj pa drugega. Bodimo raje srečni, da jim gre dobro, da ne bo treba zopet kake zgube pokrivat, saj vsako gospodarstvo potrebuje vsaj eno funkcionalno banko. Vprašajte se raje, zakaj, dokler je bila država lasnik, ni šlo dobro. Država še nikoli ni bila dober lastnik, saj je čisto preveč apetitov in nesposobnih ljudi pri koritu.
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
10. 08. 2025 09.41
+2
Odlično, vzdignite tem pohlepnim bankam davek na dobiček, ali pa naredite tako kot na Hrvaškem, kjer se plačuje minimalen znesek za vodenje računa!
ODGOVORI
2 0
Rafael Kramar
09. 08. 2025 14.46
-2
Bravo g. Brodnjak, samo klobuk dol!!
ODGOVORI
0 2
zibertmi
08. 08. 2025 13.26
+3
ker država ni dala nlb posojila 5 miljar,da zakrpa luknjo,kot je to storil golob z HSE,ki je dolg že povrni,si bodo bančni mogotci izplačevali dividende,za katere je zaslužen državni proračun in davkoplačevalci,ki smo to izgubo pokrili,drugače te najdražje banke nebi bilo več
ODGOVORI
3 0
Vakalunga
08. 08. 2025 12.08
+3
Samo gotovinska izplačila plač in pokojnin lahko pokopljejo te lopove in BARABE., ))
ODGOVORI
3 0
ROMELS
08. 08. 2025 10.43
+12
Naj napišejo, koliko so ustvarili dobička na račun nizkih obrestnih mer na depozite državljanov? To je "legalna" kraja stoletja.
ODGOVORI
12 0
Rock8
08. 08. 2025 09.43
+3
In pol dražijo svoje storitve in odirajo svoje stranke.banda
ODGOVORI
3 0
Duši
07. 08. 2025 21.37
+4
Pri taksnih obrestnih merah res ni tezko ustvariti dobicka. Zakaj se ta nebi prenesel tudi na varcevalce!?
ODGOVORI
4 0
mare2405
07. 08. 2025 19.46
+7
Dokapitalizacija SLO bank je državljane stala 5 MLRD. Sedaj si pa upate objavljati kakšne dobičke ima! Vodstvo/politika je ustanovilo slabo banko, in slabe terjatve prestavilo tja, namesto da bi vodstvo banke in strokovni kader poskrbelo BREZ SLABE banke, da njihove terjatve v celoti izterjajo nazaj. Saj prav oni so denar oz.milijone delili po dolgem in po čez. Delite dobiček z nami, tako v dobrem kot v slabem, če že. Ali pa vsakemu davkoplačevalcu kakšen teden najem vile na Jadranu zastonj iz tega naslova.
ODGOVORI
7 0
Predlagatelj
07. 08. 2025 21.26
+3
Seveda je vse skupaj bolj zapleteno. Polovica dobička gre tujim lastnikom. EU nas je prisilila, da smo banko "očistili" slabih terjatev in da smo nato polovico banke prodali tujcem. Sedaj gre pol dobička ven iz Slovenije. Tujci zahtevajo velik dobiček, zato čim manj razporejanja dobička v rezerve. Rezerve bodo ob naslednji krizi premajhne, torej bomo slabe terjatve zopet pokrivali davkoplačevalci. Interes po izkazovanju dobička pa ima tudi uprava in drugi delničarji, predvsem država. Ni rizika, da bi delničarji morali reševati nelikvidnost, bo že poskrbela država z davkoplačevalskim denarjem.
ODGOVORI
3 0
24bata
07. 08. 2025 19.06
+1
V Halozah se gradi vila.
ODGOVORI
1 0
Predlagatelj
07. 08. 2025 14.43
+10
Ni težko dosegati 43% dobička v prihodkih, če ti slabe terjatve pokrijejo davkoplačevalci, torej komitenti banke, nato pa tem, ki so ti pokrili slabe terjatve, zaračunaš skoraj še enkrat več za obresti in storitve kot imaš stroškov. To je res nepošteno. Za kreditiranje uporabljajo tudi vaš denar na vašem računu, vam pa zaračunavajo storitev vodenja računa. In tako naprej!
ODGOVORI
10 0
Maki3322
07. 08. 2025 18.19
+8
Tudi izmišljene terjatve so pokrivali davkoplačevalci..
ODGOVORI
8 0
tom74
07. 08. 2025 14.39
+8
k bo minus pa bomo dal mi
ODGOVORI
8 0
Slovener
07. 08. 2025 14.00
+7
Odličen dosežek ! Samo še vprašanje - Komu bo šel ta dobiček ?
ODGOVORI
7 0
osservatore
07. 08. 2025 14.03
+8
Vodilni v banki že odpirajo denarnice.
ODGOVORI
8 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089