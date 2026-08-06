Skupina NLB v prvem polletju z 252,4 milijona evrov čistega dobička

"NLB Skupina še naprej razvija svoj tradicionalni bančni model v širšo platformo finančnih storitev," je dejal Brodnjak. Medtem ko se njihova domača regija razvija, po njegovih besedah ostajajo disciplinirani, a ambiciozni: "Trdni temelji, jasna strategija in močan kapitalski položaj nam omogočajo, da izkoristimo priložnosti, okrepimo zmogljivosti in utrdimo svojo prisotnost na trgih Jugovzhodne Evrope."

Rezultate je na današnji seji obravnaval nadzorni svet. Ta je ob tem podaljšal mandat trem članom uprave, ki se jim sedanji izteče aprila prihodnje leto. V upravi, ki jo vodi Blaž Brodnjak , v njej pa so člani Archibald Kremser , Andreas Burkhard in Reinhard Höll , bodo tudi od 28. aprila 2027 z novim petletnim mandatom ostali Hedvika Usenik , Andrej Lasič in Antonio Argir .

"Skupina je v drugem četrtletju leta zabeležila dober rezultat iz osnovnega poslovanja," so sporočili iz NLB. Rast se je nadaljevala v vseh ključnih kategorijah prihodkov in na vseh trgih, podpirale pa so jo večja vključenost strank, dosledna razpršenost poslovanja v regiji, s poudarkom predvsem na širjenju storitev upravljanja premoženja in naložbenih storitev, ter rastoča uporaba digitalnih storitev.

"Strateška usmeritev, ki ji sledi NLB Skupina, odraža dobro razumevanje sprememb v bančništvu in vse večjih pričakovanj strank do svojih finančnih partnerjev. Nadzorni svet je prepričan, da dosledno uresničevanje strateških usmeritev skupini omogoča, da dosega trajnostne rezultate," je dodal predsednik nadzornega sveta Primož Karpe .

Skupina do leta 2030 ob visoki enomestni rasti kreditov in vlog ter nadaljnji širitvi dopolnilnih dejavnosti pričakuje, da bo organska rast zagotovila prihodke, ki presegajo 1,8 milijarde evrov, da se bo delež izplačila dividend približal 60 odstotkov v primerjavi s prej napovedanim razponom med 50 in 60 odstotkov, količnik stroškovne učinkovitosti pa naj bi se zniževal proti 40 odstotkov.

Kot so zapisali v NLB, so čisti obrestni prihodki skupine v drugem četrtletju zabeležili solidno triodstotno rast glede na prejšnje četrtletje, rast je podprla močna rast kreditov. Uspešnost osnovnega poslovanja je po njihovih navedbah ostala dobra, saj se je rezultat iz rednega poslovanja pred oslabitvami in rezervacijami na četrtletni ravni povečal za 11 odstotkov na 176,2 milijona evrov.

Čisti obrestni prihodki so se medletno v prvi polovici leta povečali za pet odstotkov, kar je posledica močne rasti posojilne aktivnosti ob stabilnih obrestnih merah. Čiste opravnine so se povečale za 10 odstotkov. Skupni stroški so se povečali za 3,6 odstotka. Rezultat iz rednega poslovanja pred oslabitvami in rezervacijami se je medletno povečal za devet odstotkov.

V prvem polletju je skupina oblikovala 32 milijonov evrov neto oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja, predvsem zaradi rasti kreditiranja in prehodov med bonitetnimi razredi v portfeljih prebivalstva in podjetij. Učinek so delno zmanjšala poplačila odpisanih terjatev v višini 12,9 milijona evrov ter posodobitve parametrov tveganja in spremembe modelov, ki so prispevale dodatno sprostitev oslabitev in rezervacij v višini 3,3 milijona evrov. V tem obdobju je banka beležila stabilne trende v kakovosti kreditnega portfelja.

Obseg nedonosnega kreditnega portfelja v skupini se je v prvem polletju znižal na raven 459,8 milijona evrov, kar predstavlja neto zmanjšanje za 9,8 milijona evrov. Pozitivni učinki razreševanja slabih posojil, ki se odražajo predvsem v poplačilih in izboljšanju bonitetne kakovosti kreditov, so delno izravnali obseg novih nedonosnih posojil. Poleg tega 224,3 milijona evrov slabih posojil ne izkazuje zamud.

Bilančna vsota skupine je znašala 31,85 milijarde evrov, kar predstavlja rast od začetka leta za en odstotek, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za osem odstotkov. Skupina izkazuje 12-odstotno rast posojil v zadnjih 12 mesecih in petodstotno rast kreditov od začetka leta. Ob koncu četrtletja so bruto krediti znašali 20,06 milijarde evrov. Rast posojil v segmentu poslovanja s prebivalstvom je od začetka leta znašala šest odstotkov, pri podjetjih štiri odstotke.

V drugem četrtletju so se vloge strank na ravni skupine od konca leta povečale za dva odstotka na 25,08 milijarde evrov s štiriodstotno rastjo vlog prebivalstva. V Sloveniji je močno rast vlog prebivalstva v drugem četrtletju podprl sezonski priliv izplačil regresa za letni dopust. Nasprotno so se vloge gospodarstva in države zmanjšale. Tudi ostale banke v regiji so zabeležile močnejšo rast vlog prebivalstva. Vloge gospodarstva in države so zabeležile široko osnovano rast, saj je bilo pozitivno gibanje prisotno na skoraj vseh trgih.

Skupni kapitalski količnik skupine je konec junija znašal 19,3 odstotka, kar je 0,8 odstotne točke manj glede na konec leta 2025. Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1) je znašal 14,8 odstotka. Oba količnika sta ostala znatno nad regulativnimi zahtevami, so še navedli.