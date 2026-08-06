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Gospodarstvo

Skupina NLB v prvem polletju z 252,4 milijona evrov čistega dobička

Ljubljana, 06. 08. 2026 14.27 pred 3 dnevi 4 min branja 18

Avtor:
STA
NLB

Skupina NLB je v letošnjem prvem polletju ustvarila 252,4 milijona evrov čistega dobička, kar je osem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V drugem četrtletju je dobiček po davkih dosegel 133,1 milijona evrov, kar predstavlja 12-odstotno rast na četrtletni ravni ob 33-odstotnem povečanju čistih neobrestnih prihodkov.

"Skupina je v drugem četrtletju leta zabeležila dober rezultat iz osnovnega poslovanja," so sporočili iz NLB. Rast se je nadaljevala v vseh ključnih kategorijah prihodkov in na vseh trgih, podpirale pa so jo večja vključenost strank, dosledna razpršenost poslovanja v regiji, s poudarkom predvsem na širjenju storitev upravljanja premoženja in naložbenih storitev, ter rastoča uporaba digitalnih storitev.

Rezultate je na današnji seji obravnaval nadzorni svet. Ta je ob tem podaljšal mandat trem članom uprave, ki se jim sedanji izteče aprila prihodnje leto. V upravi, ki jo vodi Blaž Brodnjak, v njej pa so člani Archibald Kremser, Andreas Burkhard in Reinhard Höll, bodo tudi od 28. aprila 2027 z novim petletnim mandatom ostali Hedvika Usenik, Andrej Lasič in Antonio Argir.

"NLB Skupina še naprej razvija svoj tradicionalni bančni model v širšo platformo finančnih storitev," je dejal Brodnjak. Medtem ko se njihova domača regija razvija, po njegovih besedah ostajajo disciplinirani, a ambiciozni: "Trdni temelji, jasna strategija in močan kapitalski položaj nam omogočajo, da izkoristimo priložnosti, okrepimo zmogljivosti in utrdimo svojo prisotnost na trgih Jugovzhodne Evrope."

NLB
NLB
FOTO: AP

Skupina do leta 2030 ob visoki enomestni rasti kreditov in vlog ter nadaljnji širitvi dopolnilnih dejavnosti pričakuje, da bo organska rast zagotovila prihodke, ki presegajo 1,8 milijarde evrov, da se bo delež izplačila dividend približal 60 odstotkov v primerjavi s prej napovedanim razponom med 50 in 60 odstotkov, količnik stroškovne učinkovitosti pa naj bi se zniževal proti 40 odstotkov.

"Strateška usmeritev, ki ji sledi NLB Skupina, odraža dobro razumevanje sprememb v bančništvu in vse večjih pričakovanj strank do svojih finančnih partnerjev. Nadzorni svet je prepričan, da dosledno uresničevanje strateških usmeritev skupini omogoča, da dosega trajnostne rezultate," je dodal predsednik nadzornega sveta Primož Karpe.

Solidna triodstotno rast

Kot so zapisali v NLB, so čisti obrestni prihodki skupine v drugem četrtletju zabeležili solidno triodstotno rast glede na prejšnje četrtletje, rast je podprla močna rast kreditov. Uspešnost osnovnega poslovanja je po njihovih navedbah ostala dobra, saj se je rezultat iz rednega poslovanja pred oslabitvami in rezervacijami na četrtletni ravni povečal za 11 odstotkov na 176,2 milijona evrov.

Čisti obrestni prihodki so se medletno v prvi polovici leta povečali za pet odstotkov, kar je posledica močne rasti posojilne aktivnosti ob stabilnih obrestnih merah. Čiste opravnine so se povečale za 10 odstotkov. Skupni stroški so se povečali za 3,6 odstotka. Rezultat iz rednega poslovanja pred oslabitvami in rezervacijami se je medletno povečal za devet odstotkov.

V prvem polletju je skupina oblikovala 32 milijonov evrov neto oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja, predvsem zaradi rasti kreditiranja in prehodov med bonitetnimi razredi v portfeljih prebivalstva in podjetij. Učinek so delno zmanjšala poplačila odpisanih terjatev v višini 12,9 milijona evrov ter posodobitve parametrov tveganja in spremembe modelov, ki so prispevale dodatno sprostitev oslabitev in rezervacij v višini 3,3 milijona evrov. V tem obdobju je banka beležila stabilne trende v kakovosti kreditnega portfelja.

Obseg nedonosnega kreditnega portfelja v skupini se je v prvem polletju znižal na raven 459,8 milijona evrov, kar predstavlja neto zmanjšanje za 9,8 milijona evrov. Pozitivni učinki razreševanja slabih posojil, ki se odražajo predvsem v poplačilih in izboljšanju bonitetne kakovosti kreditov, so delno izravnali obseg novih nedonosnih posojil. Poleg tega 224,3 milijona evrov slabih posojil ne izkazuje zamud.

Bilančna vsota skupine je znašala 31,85 milijarde evrov, kar predstavlja rast od začetka leta za en odstotek, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za osem odstotkov. Skupina izkazuje 12-odstotno rast posojil v zadnjih 12 mesecih in petodstotno rast kreditov od začetka leta. Ob koncu četrtletja so bruto krediti znašali 20,06 milijarde evrov. Rast posojil v segmentu poslovanja s prebivalstvom je od začetka leta znašala šest odstotkov, pri podjetjih štiri odstotke.

V drugem četrtletju so se vloge strank na ravni skupine od konca leta povečale za dva odstotka na 25,08 milijarde evrov s štiriodstotno rastjo vlog prebivalstva. V Sloveniji je močno rast vlog prebivalstva v drugem četrtletju podprl sezonski priliv izplačil regresa za letni dopust. Nasprotno so se vloge gospodarstva in države zmanjšale. Tudi ostale banke v regiji so zabeležile močnejšo rast vlog prebivalstva. Vloge gospodarstva in države so zabeležile široko osnovano rast, saj je bilo pozitivno gibanje prisotno na skoraj vseh trgih.

Skupni kapitalski količnik skupine je konec junija znašal 19,3 odstotka, kar je 0,8 odstotne točke manj glede na konec leta 2025. Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1) je znašal 14,8 odstotka. Oba količnika sta ostala znatno nad regulativnimi zahtevami, so še navedli.

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KOMENTARJI18

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Samo navijač
07. 08. 2026 10.47
BITCOIN ,zadnja resilna bilka !!!
Odgovori
0 0
Samo navijač
07. 08. 2026 10.46
Kdo revidira centralno banko? Vlada: Ima notranji nadzor. Revidira samo sebe? Vlada: Z najvišjimi standardi. Ali se lahko sam revidiram v svoji davčni napovedi? Vlada: Temu se reče goljufija. Zakaj? Vlada: Imeli bi spodbudo za laganje. ??? Vlada: Niste ekonomist.
Odgovori
0 0
Kameleon Kiddo
08. 08. 2026 17.16
Banke so eno stopnjo višje nad nacionalnimi vladami. V tem piramidnem sistemu. ¹nad njimi so potem razni bilderbergi in rimski klub ect...
Odgovori
0 0
Samo navijač
07. 08. 2026 10.36
Zamudil sem z enim hipotekarnim obrokom. Banka: Zamudna obrestna mera. Uničena kreditna ocena. Kaj se zgodi, če TEBI zmanjka denarja? Banka: Vlada nas rešuje. S katerim denarjem? Banka: S svojim. Torej te rešim, ti pa mene oglobiš? Banka: Niste ekonomist.
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+1
1 0
Samo navijač
07. 08. 2026 10.31
Zakaj je denar za vojno? Vlada: Nacionalna prioriteta. In denar za reševanje bank? Vlada: Ekonomska nujnost. In denar za mojo bolnišnico? Vlada: Ste videli proračunski primanjkljaj? Kje je bil primanjkljaj pred petimi minutami? Vlada: Niste ekonomist.
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+1
1 0
zibertmi
07. 08. 2026 10.11
z lahkoto vrnejo tistih 5 milijard minusa,ki smo jo državljani pokrili.pravzaprav za luknjo je kriva vlada o4/08,pa naj jo vrne v proračun,spet so na vladi tisti ,ki so upokojencem vzeli leta 2012 z zujfom 8.5% pokojnine,naj jo vrnejo,kot tudi ogromne milijone za neuporabno zdravstveno opremo in hitre teste brez certifikata.zdravja ljudem,ki ga je povzročilo cepivo.dokazano ,ne morejo.lahko pa odškodnino,bolj upravičeno kot jo dobiva komunist od države
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+4
4 0
periot22
06. 08. 2026 17.53
Bi morali vsi pobrat denar iz bank pa da vidimo s čim bi se potem hvalili!!!!!!!!
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+3
3 0
Teofil
06. 08. 2026 15.43
Dober direktor dobri rezultati za razliko od Slovenskih železnic,nesposoben direktor katastrofalni rezultati.
Odgovori
-1
2 3
4BIDEN
06. 08. 2026 15.35
Sber banko, k je pršla reševat "slovensko" gospodarstvo, ker je bil Pahor precednik... So kupili za simboličnih 2 evra!
Odgovori
+1
1 0
4BIDEN
06. 08. 2026 15.35
Itak da majo dobiček...
Odgovori
+1
1 0
jezenslovenec
06. 08. 2026 15.33
Take je treba obdavčit, ne pa sprejemat zakone, da bodo še več imeli.
Odgovori
+6
6 0
Rothschild1
06. 08. 2026 15.24
Super rezultat 2. cetrtletja. 👏 Bravo Brodnjak & Co. Vse kaze, da bom se dolgo delnicar NLB 👍
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-3
2 5
Tami69
06. 08. 2026 19.29
Kljukec pa v jok.,
Odgovori
0 0
malibojan2
06. 08. 2026 15.22
Potem bojo pa lahko davkoplačevalcem vrnil denar od dokapitalizacije
Odgovori
+4
6 2
Rothschild1
06. 08. 2026 15.30
O cem pa ti haluciniras? Kot vidim, se ti ne sanja, kako izgleda gospodarstvo. Drzava RS je dokapitalizirala NLB. S tem je postala 109% lastnica banke. 75% delnic je drzava prodala in ostala 25% lastnica banke… Ostali privatni lastniki imamo v lasti 75%. Mi postavljamo upravo. Tace drzave drzimo dalec stran. Zato so rezultati dobri.
Odgovori
-2
1 3
flojdi
06. 08. 2026 15.00
.ze dolgo nisem vec pri njih.ampak saj so vsi isti.z mimimini razlikcami.najbolj hecno mi je da mam za nekajneveliko plusa(po dolgih desetletjih minusa) na mesec 0,01 OBRESTI ..WOW
Odgovori
+4
4 0
Tami69
06. 08. 2026 14.54
Zdaj si bo pa Brodnjak izplačal nagrado. Kljukec ali to boli?
Odgovori
+4
4 0
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