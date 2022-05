Skupina Petrol podvojila prihodke, od države terjajo 51 milijonov evrov

"Glede na zaostrene razmere poslovanja zaradi energetske krize in situacije v Ukrajini skupina Petrol uspešno posluje. Uprava družbe se na trenutne razmere sproti ustrezno odziva," so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola. Skupina je v prvih treh mesecih letos prodala 906.400 ton goriv in derivatov, kar je 41 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V družbi rast pripisujejo priključitvi Croduxa v skupino, ki je spremenila strukturo prodaje goriv in derivatov - delež prodaje se je tako v Sloveniji zmanjšal, povečal pa se je delež prodaje na trge jugovzhodne Evrope. Na prodajo so poleg energetske krize vplivali tudi državni ukrepi na posameznih trgih, so navedli.

V Petrolu so ob tem spomnili na regulacijo cen pogonskih goriv - te so z izjemo 10 dni v maju, ko jih je vlada sprostila, nato pa zaradi krepke rasti znova omejila, regulirane od sredine marca - in lahkega kurilnega olja (cene tega so regulirane od 20. oktobra lani). "Cene goriv so bile tako v Sloveniji v omenjenem obdobju precej nižje kot v večini sosednjih držav, kar je precej povečalo količinsko prodajo, vendar je negativno vplivalo na prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 162,2 milijona evrov," so zapisali v Petrolu.

Zaradi regulacije cen goriv odškodninski zahtevek v višini 51,3 milijona evrov

Na podlagi zakona o kontroli cen, ki nalaga državi obveznost povrnitve gospodarske škode in izgubljenega dobička zaradi omejevanja cen pogonskih goriv, je Petrol vladi za obdobje med 15. marcem in 30. aprilom oddal zahtevek v višini 51,3 milijona evrov. Del zahtevka, ki se nanaša na obdobje med januarjem in marcem znaša 18,4 milijona evrov.