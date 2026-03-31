Gospodarstvo

Skupina Petrol s petino višjim čistim dobičkom

Ljubljana, 31. 03. 2026 09.15 pred 1 uro 4 min branja 109

Avtor:
M.V. STA
Petrol

Skupina Petrol je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila 6,14 milijarde evrov prihodkov, kar je 0,5 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček je bil s 174,2 milijona evrov za 19 odstotkov višji, a pod načrtom. Nadzorni svet je soglasno sklenil, da je družba ob nedavnem skoku povpraševanja po gorivih ravnala skrbno in odgovorno.

Dobiček iz poslovanja skupine je znašal 224,8 milijona evrov, kar je osem odstotkov več kot predlani, bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa je bil s 326,6 milijona evrov višji za štiri odstotke, je v ponedeljek pozno zvečer prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil Petrol.

V družbi pravijo, da so leto zaznamovali visoka geopolitična negotovost, nadaljnja regulacija cen energentov in spremembe na energetskih trgih. "Leto 2025 so zaznamovali zaostreni regulatorni pogoji in višji stroški energetskega prehoda. Kljub temu smo z učinkovitim upravljanjem, rastjo na trgih zunaj Slovenije in stroškovno disciplino ohranili stabilno poslovanje. Presegli smo rezultate iz leta 2024, načrtovanih ciljev pa nismo v celoti dosegli" je dejal predsednik uprave Sašo Berger.

Nerevidirano poročilo je bilo objavljeno po seji nadzornega sveta, ki je ocenil, da so "glede na zahtevne regulatorne okoliščine" doseženi poslovni rezultati dobri, vendar pod načrtovanimi.

"Skupina Petrol je v letu 2025 dosegla največ, kar je bilo v izjemno zahtevnem okolju mogoče. Rezultati so solidni, zlasti zaradi stroškovne učinkovitosti in prodaje na tujih trgih, vendar zaostajajo za načrtovanimi cilji. Uprava bo morala še naprej zagotavljati stroškovno učinkovitost, vsekakor pa je čim prej nujno potrebna sprememba regulatornega okvira," je zapisala predsednica nadzornega sveta Vesna Južna.

Skupina je prodala 4,1 milijona ton goriv in derivatov, kar je šest odstotkov več kot leta 2024. Prodaja zemeljskega plina se je povečala za 10 odstotkov na 22,8 teravatne ure (TWh), prodaja električne energije pa za pet odstotkov na 12,8 TWh. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev so znašali 661,5 milijona evrov, štiri odstotke več kot predlani.

Skupina je zaposlovala nekaj manj kot 8900 ljudi, odstotek manj kot v 2024, od tega okoli 2430 v Sloveniji. Imela je 598 prodajnih mest, en odstotek več, od tega 317 v Sloveniji in 203 na Hrvaškem.

Petrolova cisterna
FOTO: Bobo

Investicije skupine so znašale 100,3 milijona evrov, dve tretjini več kot predlani, namenjene pa so bile v prenovo prodajnih mest, razvoj obnovljivih virov, e-mobilnost in digitalizacijo poslovanja.

Matična družba Petrol je imela 4,1 milijarde evrov prihodkov, kar je 6,4 odstotka manj kot leto prej. Dobiček iz poslovanja je padel za 26,2 odstotka na 87,7 milijona evrov. Prihodki iz dividend odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb so poskočili s 44 milijonov na 109 milijonov evrov in čisti dobiček je porasel za 32,2 odstotka na 172,5 milijona evrov.

Nadzorni svet je obenem po seznanitvi s poročilom uprave glede problematike oskrbe maloprodajnih mest z gorivi v marcu ugotovil, da so na nastanek motenj pri oskrbi goriv na prodajnih mestih odločilno vplivale spremenjene geopolitične razmere, cenovna neusklajenost z okoliškimi državami, neustrezen mehanizem oblikovanja maloprodajnih cen, izrazito povečano čezmejno povpraševanje, nenadna povečana prodaja kurilnega olja kmetijstvu, špekulativno kopičenje zalog pri končnih kupcih in pričakovanja nadaljnjih podražitev.

Nadzorniki so ob očitkih, ki letijo na Petrol, soglasno sprejeli sklep, da so se uprava in zaposleni družbe na spremenjene razmere odzvali skrbno, strokovno in odgovorno.

"Vsi očitki na račun družbe Petrol, da je zaradi predvolilnega obdobja delovala politično motivirano, so povsem neutemeljeni. Zaradi najnižjih cen v primerjavi s sosednjimi državami in posledičnega kopičenja zalog s strani kupcev bi se v enaki situaciji znašli tudi, če ne bi šlo za predvolilni čas. Pomembno je poudariti, da je Petrol deloval odgovorno in skrbno, saj je dobavljal gorivo tudi drugim slovenskim naftnim trgovcem in naredil vse, kar je bilo v njegovi moči za zagotovitev stabilne oskrbe," je zapisala Južna.

Preberi še Bencin po novem 1,6 in dizel 1,8 evra na liter

Skupina Petrol za letos načrtuje 5,7 milijarde evrov prihodkov, 350,2 milijona evrov EBITDA in 191,7 milijona evrov čistega dobička, in sicer s prodajo za 670,4 milijona evrov trgovskega blaga in storitev, 9,6 TWh zemeljskega plina in 3,4 TWh električne energije.

Kot smo poročali, želi Slovenski državni holding (SDH) po zadnjem dogajanju glede motenj pri oskrbi bencinskih servisov z imenovanjem posebnega revizorja preveriti vodenje poslov Petrola na področju logistike in oskrbe bencinskih servisov z naftnimi derivati ter oblikovanja maloprodajnih cen na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji v obdobju od 1. marca do 30. aprila letos. Te posle bi preveril z vidika zakonitosti, ustreznosti, skrbnosti in skladnosti z internimi predpisi ter morebitnega oškodovanja družbe.

Petrol je sicer očitke ves čas kategorično zavračal, Vesna in Dari Južna, ki sta prek družbe Perspektiva med večjimi delničarji trgovca z gorivi Petrol, pa sta zatrdila, da se nista nikoli vmešavala v operativno poslovanje družbe. Dodala sta, da je Dari Južna eden od delničarjev, ki tako kot vsi drugi svoje pravice in interese uveljavlja na skupščinah družbe, kjer tudi komentira poslovanje skupine Petrol. Vesna Južna pa da kot predsednica nadzornega sveta ni imela niti pristojnosti za vključevanje v operativno delo.

KOMENTARJI109

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pajo_36
31. 03. 2026 11.06
Preseže se profit za 8%, pa še jamranje ! Seveda nas prepričujejo, da so energetska podjetja res uboga, ja no, dejte raje benz na 2,5, da boste ja preživel. Sicer glejte zmer bilanco, jaz tud lahko nalašč v firmi ukažem zapravljanje, pa je to to, ali pa šparanje. glede na to, kako se obnaša do dobaviteljev, je pa itak tipična slovenska fora, tisti, ki vpijejo za Slovenijo, so največji gn...ever v poslu. Videl že tisočkrat ! Tko k pri nas, namesto, da bi dodali folku na palče, pač najemamo kr ene avtomobile, pa kr neki, da raje delamo stroške kr nekje, namesto, da bi rekel: dobr ste delal, ampak se izogibamo davku na dobiče, pa bomo dal še ne vem trinajsto plačo poleg regresa in zimskega regresa. Ne, raje mamo Tesle v najemu pa BMW-je za vsak slučaj. Ker smo Slovenci ane.
peT99
31. 03. 2026 11.02
Kdor ne vidi, da je to medijski spin s strani trenutne vlade - si naj pogleda strukturo petdesetih največjih delničarjev družbe. Za ta labsus z dobavo je vlada ravno toliko odgovorna kot je odgovorno vodstvo petrola - preprosto. Ampak dajmo futrat ovce še naprej...
anabanana
31. 03. 2026 11.01
Dobiček, prodaja goriva v Italijo🫣
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
31. 03. 2026 10.59
še mal bojkota Petrola...ker zavajate kupce..da bo še malo manj dobička..pa naj še mal Mol pa shell dobita dobička..pa da malo zrasteta da bo večja konkurenca
sukar 1
31. 03. 2026 10.57
fajn...še parkrat zadržijo dostavo ob podražitvah, pa lahko gredo reveži po novo jahto...smejčkajo se...
Naiskreni
31. 03. 2026 10.56
a bo kakšen petrol doživel samovžig od tako vročih cen? 🤔 pa ko ze dolgo nismo imeli ognjemeta.. 🤣
Smuuki
31. 03. 2026 10.48
Pohvalno da podjetje ustvari dobiček. Obsojanja vredno, grdo, odurno, neodgovorno pa da v teh negotovih časih ko vsi vemo da so motene, nemogoče dobave goriv naše zaloge proda zaradi nekega trenutnega dobička v tujino. Ne vlada, ne petrol ne zasledujeta preživetja v tej krizi ki nedvomno že trka na naš vsakdan. Samo veleizdaj nacionalnih interesov za neksj kratkoročnega dobička. To doživiš ko daš neodgovornim lahkomiselnežem državo v roke
Podlesničar
31. 03. 2026 10.52
Kdo je prodal zaloge v tujino?
Naiskreni
31. 03. 2026 11.00
Imaš na netu podbukseljčar.. (ne v slo, ampka tam kje so jo kupili iz slo) 🤣
dededetox
31. 03. 2026 10.47
A sta Južnova zadovoljna z 220 miljonskim dobičkom, ali morda žalostna ker je dobiček pod planom? Mislim da je druga opcija bližje mentaliteti brezkompromisnega in pohlepnega slovenskega meneđerja!!!
Podlesničar
31. 03. 2026 10.45
Če bi dali delavcem po 2500 božičnice, bi jim ostalo samo še 165M 😭
devlon
31. 03. 2026 10.44
Ful slabo..načrtovali so 30 % več dobička.., zdaj je pa samo 19 %... Verjetno bodo rabili pomoč od države
Naiskreni
31. 03. 2026 10.42
a bo kakšen petrol doživel samovžig od prevročih cen? 🤔 ze dolgo nismo imeli ognjemeta.. 🤣
peT99
31. 03. 2026 10.42
Super, torej država lahko zajeten del dobička porabi za blaženje krize ? Ta ideja vam ni padla na pamet ? Država ima kar zajeten delež tega dobička.
Podlesničar
31. 03. 2026 10.49
A dobiček si lahko kar vzameš? Država je samo 30% lastnik..
medŠihtom
31. 03. 2026 10.40
zaradi bogatije so imeli zaprto. navadna raja pa gleda ko telev nova vrata in nič jasno. hahahahahahahahahahahahahaa.
SkratKuzma
31. 03. 2026 10.38
Se pravi bi lahko znižali maržo za goriva, če imajo tak dobiček. beeee
BBcc
31. 03. 2026 10.38
Hvala petrol. Kako gre vam hudo. Boste lahko izplačali božičnico? Delavci dajte nazaj božičnico. Vodstvo Petrola nima za položnice.
borjac
31. 03. 2026 10.38
Zaradi vojne v Iranu se naftna kriza v svetu povečuje cene gredo povsod navzgor , ljudje bodo trpeli lakoto , ... Petrol pa pohlepno grabi milijone , ZARADI IZREDNIH RAZMER IN DRŽAVNE VARNOSTI MORAMO NACIONALIZIRATI PETROL , ZATO KER BO V NASPROTNEM PRIMERU PETROL PREVZEL DRŽAVO.
mptour
31. 03. 2026 10.37
In Janša bi take (njegove) oligarhe še dodatno razbremenil in podpiral.
peT99
31. 03. 2026 10.36
A je kaj govora o temu, da bo država 30% tega dobička razdelila med državljane ? Pljuvate po Petrolu - a ob enem pozabljate, da je država solastnik s konkretnim deležem 😂🤣 ?
peT99
31. 03. 2026 10.37
In tej državi, ki vam ne namerava dati tega dobička, bi vi dali celo firmo ? :) z nacionalizacijio mislim... ? Torej vam je ok da država razpolaga z nekim denarjem od katerega dirketno in tudi indirektno nimate nič, ni pa vam všeč ko sosed razpolaga s tem denarjem ?
tom74
31. 03. 2026 10.25
Odgovorno do lastnikov so mislili
blazter
31. 03. 2026 10.25
Dobiček se deli po lastniških deležih? Država ima nekaj lastništva.
peT99
31. 03. 2026 10.37
Kar zajeten delež.
