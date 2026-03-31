Skupina Petrol s petino višjim čistim dobičkom

Dobiček iz poslovanja skupine je znašal 224,8 milijona evrov, kar je osem odstotkov več kot predlani, bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa je bil s 326,6 milijona evrov višji za štiri odstotke, je v ponedeljek pozno zvečer prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil Petrol.

V družbi pravijo, da so leto zaznamovali visoka geopolitična negotovost, nadaljnja regulacija cen energentov in spremembe na energetskih trgih. "Leto 2025 so zaznamovali zaostreni regulatorni pogoji in višji stroški energetskega prehoda. Kljub temu smo z učinkovitim upravljanjem, rastjo na trgih zunaj Slovenije in stroškovno disciplino ohranili stabilno poslovanje. Presegli smo rezultate iz leta 2024, načrtovanih ciljev pa nismo v celoti dosegli" je dejal predsednik uprave Sašo Berger.

Nerevidirano poročilo je bilo objavljeno po seji nadzornega sveta, ki je ocenil, da so "glede na zahtevne regulatorne okoliščine" doseženi poslovni rezultati dobri, vendar pod načrtovanimi.

"Skupina Petrol je v letu 2025 dosegla največ, kar je bilo v izjemno zahtevnem okolju mogoče. Rezultati so solidni, zlasti zaradi stroškovne učinkovitosti in prodaje na tujih trgih, vendar zaostajajo za načrtovanimi cilji. Uprava bo morala še naprej zagotavljati stroškovno učinkovitost, vsekakor pa je čim prej nujno potrebna sprememba regulatornega okvira," je zapisala predsednica nadzornega sveta Vesna Južna.

Skupina je prodala 4,1 milijona ton goriv in derivatov, kar je šest odstotkov več kot leta 2024. Prodaja zemeljskega plina se je povečala za 10 odstotkov na 22,8 teravatne ure (TWh), prodaja električne energije pa za pet odstotkov na 12,8 TWh. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev so znašali 661,5 milijona evrov, štiri odstotke več kot predlani.

Skupina je zaposlovala nekaj manj kot 8900 ljudi, odstotek manj kot v 2024, od tega okoli 2430 v Sloveniji. Imela je 598 prodajnih mest, en odstotek več, od tega 317 v Sloveniji in 203 na Hrvaškem.