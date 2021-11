Skupina Petrol v devetih mesecih z višjimi prihodki in dobičkom

Uspešno prilagajanje prodaje razmeram na trgu in učinkovito upravljanje s stroški se je v prvih devetih mesecih odrazilo v 54-odstotni rasti bruto dobička iz poslovanja, ki je dosegel 175,7 milijona evrov. Od tega 55,9 odstotka predstavlja prodaja proizvodov iz nafte, 18,3 odstotka prodaja trgovskega blaga, 16,2 odstotka prodaja ostalih energentov in 9,6 odstotka prodaja energetskih in okoljskih sistemov. Delež stroškov iz poslovanja je v prilagojenem bruto dobičku znašal 70 odstotkov in je bil najnižji v zadnjih desetih letih, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola.

"Skupina Petrol je dosegla dobre prodajne rezultate pri prodaji proizvodov iz nafte na slovenskem trgu, kjer je prodala tri odstotke več kot v enakem obdobju leta 2020 in na trgih jugovzhodne Evrope, kjer je bila prodaja višja za 12 odstotkov," so navedli. Skupna prodaja proizvodov iz nafte je bila za sedem odstotkov nižja zaradi nižje prodaje na trge EU, predvsem zaradi spremenjenega režima uvoza v Italiji.

S prodajo trgovskega blaga je skupina ustvarila 373,6 milijona evrov prihodkov ali 10 odstotkov več, pri tem so na slovenskem trgu ustvarili 11 odstotkov več. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je bila pet odstotkov nižja, prodaja zemeljskega plina pa 27 odstotkov višja predvsem zaradi nižjih temperatur v času ogrevalne sezone in višje prodaje na tujih trgih. Prodaja elektrike končnim odjemalcem se je povečala zaradi vključitve družbe E3 v skupino Petrol.