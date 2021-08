Skupina Petrol v polletju z višjimi prihodki in skokovito rastjo dobička

Kot izhaja iz polletnega poročila, danes objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze, je prilagojeni bruto dobiček skupine znašal 258,1 milijona evrov, kar je 44 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prilagajanje razmeram na trgu in učinkovito upravljanje s stroški se je odrazilo tudi v 59-odstotni rasti EBITDA, ki je dosegel 102,1 milijona evrov. Več kot polovico EBITDA predstavlja prodaja proizvodov iz nafte. Razmerje med neto dolgom in EBITDA znaša 1,3.

"Prilagojeni kosmati poslovni izid, EBITDA in čisti poslovni izid so v prvem polletju boljši tudi v primerjavi z rezultati, doseženimi v obdobju pred pandemijo," je poudarila predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popović. Kot je dodala, je Petrol s hitrim odzivom na spremembe razmer na trgih, tako s prilagoditvijo in diverzifikacijo ponudbe kot s stroškovno optimizacijo, uspel omiliti negativne posledice pandemije na poslovanje. Da uprava družbe zelo uspešno obvladuje poslovanje v trenutnih tržnih razmerah, menijo tudi nadzorniki Petrola pod vodstvom Janeza Žlaka, ki so se s polletnim poslovanjem seznanili na četrtkovi seji.