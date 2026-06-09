Skupina Sij uvaja nov poslovni model in zmanjšuje število zaposlenih

Prestrukturiranje vključuje izboljšanje operativne učinkovitosti in prilagoditev števila zaposlenih na primerljive ravni v industriji. Letos predvsem v skupnih službah in proizvodni administraciji poteka postopno zmanjšanje števila zaposlenih. "Gre za približno 300 zaposlenih ali okoli devet odstotkov do 3300 zaposlenih v Sloveniji z mehkejšimi ukrepi, kot so naravni odhodi, upokojevanje in omejeno nadomeščanje. Izboljšan finančni položaj in krepitev konkurenčnosti bi omogočila ohranitev večine od 3500 zaposlenih v skupini," je danes povedal član uprave in izvršni direktor za prestrukturiranje v Skupini Sij Kristijan Bauer.

V zaostrenih tržnih razmerah, predvsem zaradi visokih rasti stroškov energije in nekonkurenčnega položaja v primerjavi s kitajskimi tekmeci, so se v Siju odločili za preobrazbo poslovanja, kar podpirajo tako lastniki družbe kot banke, s katerimi so našli dogovor o dolgoročni rešitvi refinanciranja, ki se izteče konec leta 2028. Ta po Bauerjevih besedah zajema spremembo poslovnega modela, izboljšanje poslovne učinkovitosti in uvedbo standardov najboljših praks v industriji.

"Naš prvi cilj je izboljšanje denarnega toka, temu pa sledijo izboljšanje učinkovitosti poslovanja, ponovna vzpostavitev dobičkonosnosti in zagotovitev trdne osnove za prihodnost, vključno z iskanjem strateškega partnerja," je povedal Bauer. Postopke za iskanje strateškega partnerja so sprožili, a se jim z njegovim iskanjem ne mudi. "Če pa se bo pokazala priložnost, pa lahko s tem hitro reagiramo," je pojasnil. Sij je v večinski lasti ruske družbe Dilon in v četrtinski lasti države, kar ga ovira denimo pri nekaterih obrambnih poslih.

Ključne prednosti Sija so po njegovih navedbah veliko metalurškega znanja, močna navzočnost na trgih in proizvodi, ki odgovarjajo na to, kar Evropa potrebuje, in sicer vse bolj specializirana in zelena jekla. Zato nameravajo okrepiti navzočnost na nekaterih trgih, kot so Nemčija, Francija, Turčija in ZDA, predvsem s strokovnjaki, da bodo bolj usmerjeni v verige vrednosti in na stranke. Preobrazba tako predvideva decentralizacijo skupine in poslovanje, organizirano po verigah vrednosti s poudarkom na obeh proizvodnih lokacijah, torej na Ravnah na Koroškem in Jesenicah.

"Verige vrednosti bodo vodile nosilne družbe Sij Acroni, Sij Metal Ravne in Sij Ravne Systems. Vsaka od njih bo usklajevala delovanje sodelujočih družb v verigi, od surovin in proizvodnje jekla do distribucije kupcem oz. od surovin in izdelave izdelkov iz jekla do distribucije kupcem. Sprememba poslovnega modela predvideva tudi premik od dosedanje pretežne usmerjenosti v proizvodne količine k usmerjenosti h kupcem in v ustvarjanje višje poslovne vrednosti," je pojasnil.

Skupina Sij, ki velja za butičnega proizvajalca jekel in specializiranih izdelkov iz jekla, se je po obdobju zniževanja stroškov lotila sistematične aktivacije notranjih rezerv. Področje prodaje bo okrepila s strokovnjaki za razvoj zahtevnih in reguliranih nišnih trgov, kot so energetika, letalska industrija in obramba, optimizirala prodajni portfelj z vidika dobičkonosnosti, razvojne aktivnosti pa še močneje usmerila v jekla z višjo dodano vrednostjo. Ključne prednosti bodo postale prilagodljiva proizvodnja z manjšimi pečmi in rešitve, prilagojenih posameznim kupcem.

V Siju so veseli ukrepov EU in Slovenije za izboljšanje stanja v jeklarski industriji, med drugim spodbude Slovenije za pokritje dela stroškov električne energije elektrointenzivnim podjetjem za letos, na katere še čakajo, ter s 1. julijem veljavne 50-odstotne carine na uvoz jekla v EU, ki bo presegel kvote. S tem bodo pogoji bolj podobni, a bodo v Sloveniji kljub pomoči cene ne bodo enake kot v Nemčiji. "V Siju imamo vse pogoje, da ostanemo del jeklarskega posla, a zato potrebujemo sodelovanje z Evropsko komisijo in vlado, hkrati pa moramo opraviti domačo nalogo v lastni družbi," je dodal Bauer.