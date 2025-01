Skupina Sij v Savdski Arabiji v 1,5-milijardno investicijo

Projekt vključuje vzpostavitev proizvodnje elektro jekla in premijskih toplo valjanih trakov v industrijskem središču Ras Al Khairu na jugovzhodu Savdske Arabije. Zaradi njenega strateškega pomena za savdsko gospodarstvo bo investicijo v največji meri financirala Savdska Arabija, Sij pa bo prispeval vse potrebne visokotehnološke rešitve in znanje, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

V imenu skupine Sij je sporazum podpisal predsednik uprave Andrej Zubitski, v imenu savdskega partnerja Wahaj pa Saeed Al Zahrani. Investicija bo zaživela z letom 2029.

Podjetju Sij naj bi v nadaljevanju sledila tudi druga podjetja slovenskega avtomobilskega grozda oziroma Misije GREMO.

Pri podpisu sta bila poleg več savdskih ministrov prisotna tudi koordinator projekta in Misije GREMO Iztok Seljak ter finančni minister Boštjančič. Slednji je projekt konkretno podprl in omogočil njegovo izvedbo že ob svojem predhodnem obisku v Savdski Arabiji konec oktobra lani, so navedli na ministrstvu.

Boštjančič je v času obiska v Rijadu opravil tudi več dvostranskih pogovorov.

Z namestnikom ministra za finance Abdulmuhsenom Al Khalafom sta potrdila dobre medsebojne odnose in ocenila napredek pri usklajevanju sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Z namestnikom ministra za investicije Abdulahom Aldubaikhijem pa sta nadaljevala pogovore o projektu Wahaj/Sij. Aldubaikhi je ob tem izrazil željo, da bi obe strani organizirali okrogli mizi z gospodarstveniki.

O projektu Wahaj/Sij in krepitvi sodelovanja med državama se je minister Boštjančič pogovarjal tudi z ministrom za industrijo in mineralne vire Bandarjem Ibrahimom Alkhorajefom. Boštjančič se je sestal tudi z ministrom za gospodarstvo in načrtovanje Faisalom bin Fadhilom Alibrahimom, s katerim sta govorila o pospešenem sodelovanju med državama.

Podpis sporazuma je potekal ob robu konference Future Minerals Forum. Gre za eno največjih globalnih konferenc, osredotočene na osnovne proizvodne surovine. Konference se je udeležilo več kot 3000 predstavnikov vlad različnih držav in industrije, so še navedli na ministrstvu.