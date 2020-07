Skupina Telekom Slovenije ob polletju s 24-odstotnim padcem čistega dobička

Nižji so bili prihodki klasične telefonije, povečali pa so se prihodki od spletne prodaje in v segmentu energetike.

Na prihodke v prvih šestih mesecih je imela vpliv tudi razglašena pandemija covida-19, in sicer tako na mobilnem segmentu zaradi nižjih prihodkov roaminga kot na veleprodajnem trgu, kjer so se zmanjšali prihodki iz naslova mednarodnega govornega prometa in gostovanja tujih uporabnikov v domačem omrežju.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v prvih šestih mesecih na ravni skupine dosegel 20,7 milijona evrov, kar je 13 odstotkov manj kot pred letom dni. Če ne bi upoštevali prodaje Planeta TV madžarski medijski družbi TV2 media, bi bila ta številka višja za 15 odstotkov.