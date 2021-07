Skupina Telekom Slovenije v polletju s 44 odstotkov višjim čistim dobičkom

"V letu 2021 na prihodke vpliva pandemija covida-19, in sicer zaradi nižjih prihodkov iz naslova gostovanja uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev in gostovanja tujih uporabnikov v našem mobilnem omrežju, nižji so tudi prihodki IT-licenc," so zapisali ob današnji objavi nerevidiranega poročila na spletnih straneh Ljubljanske borze. S poslovanjem se je v sredo seznanil nadzorni svet.