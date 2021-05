Skupina Telekom z nižjimi prihodki in dobičkom, delničarjem se obeta štiri evre dividende

Prihodki od prodaje so dosegli 156,8 milijona evrov."V letu 2021 je na prihodke od prodaje vplivala epidemija, in sicer zaradi nižjih prihodkov iz naslova gostovanja uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev in gostovanja tujih uporabnikov v naših mobilnih omrežjih ter nižjih prihodkov iz naslova mednarodnih govornih storitev,"so prek spletne strani Ljubljanske borze danes sporočili iz družbe.

"Največji vpliv na nižje prihodke so imele IT-licence, ki na drugi strani znižujejo tudi stroške, prihodki pa se zmanjšujejo tudi zaradi optimizacije naročnikov, ki imajo v mesečno naročnino vključeno večje količine storitev, že nekaj let se zmanjšujejo prihodki klasične telefonije. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so se povišali prihodki od prodaje v družbi Ipko," so navedli.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je dosegel 14 milijonov evrov, kar je 10 odstotkov manj. Ob upoštevanju enkratnih dogodkov v letu 2020 bi bil ta 16 odstotkov višji glede na primerljivo obdobje preteklega leta. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) se je znižal za tri odstotke na 55,7 milijona evrov. Ob upoštevanju enkratnih lanskih dogodkov bi bil višji za tri odstotke.

Čisti dobiček je bil v primerjalnem obdobju nižji, ob upoštevanju enkratnih dogodkov v letu 2020 pa bi bil za osem odstotkov višji. "Ne glede na izzive, povezane z epidemijo covida-19, je Skupina Telekom Slovenije finančno stabilna, ob tem pa glede na razmere na trgu svoje poslovne aktivnosti prilagaja spremenjenim okoliščinam ter skrbno spremlja in ocenjuje tveganja,"so zatrdili v družbi.

Največji delež k prihodkom in dobičku je prispevala družba Telekom Slovenije, ki je v prvem trimesečju beležila 142,5 milijona evrov, kar je sedem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Z nekaj manj kot 8,5 milijona evrov čistega dobička je bil rezultat v primerjavi z enakim obdobjem lani za skoraj tretjino slabši.

Ostale slovenske družbe so z 18,7 milijona evrov prav tako malenkost zaostale z lanskimi prihodki, z dobrimi 15 milijoni evrov pa je za skoraj desetino poslovne prihodke povečal zgolj kosovski mobilni operater Ipko. Slednji je tako za razliko od lanskega leta beležil pozitiven čisti izid v višini 1,2 milijona evrov.

Skupina Telekom Slovenije sicer za letošnje leto v skladu s finančnim planom načrtuje 653 milijonov evrov poslovnih prihodkov, 210,6 milijona evrov EBITDA ter 30,8 milijona evrov čistega dobička. Za investicije nameravajo letos nameniti 203,7 milijona evrov.