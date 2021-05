Skupina Triglav v prvem četrtletju z 18 odstotkov večjim čistim dobičkom

Dobiček pred davki je znašal 31,8 milijona evrov, 21 odstotkov več kot v prvem trimesečju 2020 in šest odstotkov več kot v prvem trimesečju 2019, primerjalnem trimesečju pred pandemijo covida-19, so v današnji objavi zapisali v zavarovalnici.

Na rezultat sta ugodno vplivala povečan obseg zbrane premije in manj izrazito škodno dogajanje, hkrati pa so vplivale tudi še vedno neugodne razmere obrestnih mer, ki znižujejo obrestne prihodke, ter oblikovanje dodatnih zavarovalno-tehničnih rezervacij zaradi obstoječih in pričakovanih poslovnih razmer, so pojasnili.

Zavarovalnica Triglav je medtem v prvem četrtletju zabeležila 15,1 milijona evrov čistega dobička, kar je devet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Obračunana konsolidirana kosmata zavarovalna premija je porasla za sedem odstotkov, znašala je 226,1 milijona evrov.