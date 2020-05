Slaba banka lani z več kot 40 milijoni čistega dobička

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je lani ustvarila 40,2 milijona evrov čistega dobička. Njen lastniški kapital se je povečal na 242,1 milijona evrov, kar predstavlja 27,5-odstotni povprečni letni donos. Prilivi iz upravljanja premoženja so dosegli 220,8 milijona evrov, kar je 10,7 odstotka skupne vrednosti prenesenega premoženja iz bank.

Prilivi iz upravljanja premoženja so kljub vedno manjšemu in za prodajo zahtevnejšemu portfelju nad 10-odstotno letno zahtevo, ki jo postavljajo smernice in zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, so danes sporočili iz DUTB, potem ko se je s preliminarnimi nerevidiranimi rezultati poslovanja seznanil nadzorni svet in ocenil, da je slaba banka v 2019 poslovala uspešno in nad zastavljenimi cilji.

DUTB je lani poslovala stroškovno učinkovito, poudarjajo v t. i. slabi banki. Redni stroški poslovanja (stroški poslovanja brez stroškov tožb in oblikovanih rezervacij) so bili za skoraj tri milijone evrov oz. za 15 odstotkov nižji kot v letu 2018. Kazalnik stroškovne učinkovitosti za lani je 1,71 odstotka in je pomembno nižji od ciljne vrednosti, ki jo smernice določajo pri 2,06 odstotka. Manjše od načrtovanega je bilo tudi število zaposlenih iz opravljenih ur, ki je znašalo 127.

V slabi banki so med pomembnejšimi dogodki v 2019 spomnili na več po njihovem uspešnih postopkov. Z uspešnim finančnim prestrukturiranjem družbe Hoteli Bernardin so tako podjetju omogočili, da je postalo spet zanimivo za poslovne banke, ki so refinancirale vse njene obveznosti do DUTB. "S prodajo svojega lastniškega deleža je DUTB primer uspešno zaključila in hkrati družbi omogočila nadaljnji poslovni razvoj," so navedli.

DUTB je bila, kot so navedli, uspešna pri prevzemu zastavljenih delnic družbe Istrabenz Turizem, "s čimer je zaščitila za državo strateško naložbo", konsolidirala je lastništvo države v laški Thermani, v upravljanje prevzela bio elektrarno Gjerkeš in uredila dolžniško-upniška razmerja v Bolgariji.

Po uspešno izvedenem finančnem in poslovnem prestrukturiranju PPS Pekarne Ptuj je DUTB družbo prodala strateškemu kupcu, kar naj bi ji omogočilo nadaljnjo rast in razvoj.

Med prodanimi manjšinskimi lastniškimi naložbami so bile še RTC Kranjska Gora, P&S Growth Luxemburg in Menina.

V lanskem letu je DUTB Slovenskemu državnemu holdingu prodala 15.000 delnic Petrola. Pridobila je že omenjeni 100-odstotni lastniški delež v družbi Istrabenz turizem in ustanovila posebno namensko družbo Sklad turističnih naložb. Ta naj bi bila zametek novega turističnega holdinga, ki pa tudi zaradi koronavirusne krize še ni zaživel.

"Na področju upravljanja nepremičnin je DUTB v minulem letu dosegla višje donose tudi zahvaljujoč uporabi različnih, klasičnih in sodobnih načinov prodaje, kot sta zbiranje zavezujočih ponudb in e-dražba," je t. i. slaba banka navedla v sporočilu.

Do konca leta je DUTB prodala skoraj vsa od 164 stanovanj v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata.

Drugi pomemben projekt je bila prodaja največjega posameznega industrijskega zemljišča v državi, zemljišča v Sežani. Njegov novi lastnik je družba Log Center v češko-avstrijski lasti. "Poleg uspešne prodaje mednarodnemu investitorju gre za pomembno pridobitev za občino Sežana, saj se bo po dolgoletnem iskanju rešitev na tem zemljišču zgradil moderen in največji logistični center v državi, ki bo po načrtih kupca prinesel številna nova delovna mesta," pravijo v DUTB.

Ta je danes še sporočila, da revidiranega letnega poročila za lani do roka, konca tega meseca, ne bo javno objavila. Čeprav so zunanjo revizijo začeli pravočasno in je potekala skladno z načrtovanimi roki, zaradi obsežnosti preveritev, dodatnih revizijskih postopkov in objektivnih izrednih okoliščin, povezanih s pandemijo covida-19, v katerih je bilo treba izvajati revizijo na daljavo, namreč še ni končana.