Slaba banka - nova luknja s starimi kriminalci?

Jutri se začenjajo zaslišanja še pred poslanci, torej pred tistimi, ki so jo ustanovili. Prvi na vrsto prihaja nekdanji uradnik, zadolžen za sanacijo bank - takratni državni sekretar Mitja Mavko . Tisti, ki naj bi - razkrivajo papirji - igral eno ključnih vlog, da so skrbni pregled naše največje banke - to je Nove ljubljanske banke, opravljali neusposobljeni revizorji. Prav zaradi tega 'skrbnega' pregleda je pred kratkim policija ovadila celotno nekdanje vodstvo Banke Slovenija.

Slabo banko že vse od ustanovitve pretresajo najrazličnejše afere. Bodo zdaj poslanci bolj uspešni kot kriminalisti ali Računsko sodišče? "Če smo Slabo banko ustanovili z namenom, da bi sanirali bančno luknjo, smo namesto tega dobili novo luknjo s starimi kriminalci," je 20. decembra lani dejal Jernej Vrtovec.

Poslanci se bodo najprej vrnili v leti 2013 in 2014. Prva bosta namreč na vrsti Mavko - takratna desna roka finančnega ministra Uroša Čuferja - zadolžen za sanacijo bančnega sistema in takratni neizvršni direktor Slabe banke, ter Janez Škrubej, nekdanji vodilni v Deloittu in kasneje v vodstvu Slabe banke. Prav Mavko je pred kratkim 'padel' iz ovadbe zoper vodstvo Banke Slovenije pod Boštjanom Jazbecem. On naj bi namreč zahteval, da skrbni pregled v NLB opravi Deloitte. In to kljub temu, da je Evropska komisija - neuradno tudi na medresorski skupini, ki jo je takrat vodil Mavko - večkrat zahtevala, da pri skrbnem pregledu ne smejo sodelovati podjetja, ki so banke revidirale pred 2013 - Deloitte je bilo eno od teh podjetij.

Da danes plačujemo račun za vsa zastonjska kosila, ki smo jih pojedli, je sicer decembra 2013 izpostavil tudi Jazbec. Kasneje so po naših informacijah kriminalisti nacionalnega preiskovalnega urada ugotovili, da ta skrbni pregled ni bil opravljen po veljavnih računovodskih standardih. Deloitte je takrat vodil jutri drugo zaslišani Škrubej. Številni so ob njegovem prehodu v slabo banko opozarjali na konflikt interesov. Premoženje NLB - v številnih primerih po zelo nizkih vrednostih - so namreč na podlagi skrbnega pregleda prenesli k njim.



A Škrubej ni edini, ki je zapustil Deloitte, nekaj jih je odšlo tudi v medijsko zelo znano nemško svetovalno podjetje Admetam - znano iz zgodb Alpine, Cimosa, tudi Mariborske livarne. To podjetje so namreč morali najeti za drago svetovanje prav na zahtevo slabe banke.