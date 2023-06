Slaba letina, prenizke odkupne cene in ukrajinska konkurenca

Letošnja letina pšenice bo med slabšimi, so se na današnjem sestanku v Gornji Radgoni strinjali predstavniki kmetov, zadrug in Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Zaskrbljeni so sicer predvsem zaradi uvoza ukrajinske pšenice in moke, ki ju tuji prodajalci ponujajo po zelo nizkih cenah.

Namen sestanka, ki je potekal na pobudo Sindikata kmetov Slovenije, je bil ugotoviti, kaj lahko kmetje letos pričakujejo, saj je, kot je dejal podpredsednik sindikata Franc Küčan, veliko neznank in različnih ugibanj, kaj bo s slovensko pšenico.

Na podlagi prvih rezultatov požetega ječmena ugotavljajo, da bo letošnja letina med slabšimi. Čeprav so po Küčanovih navedbah doslej poželi ječmen slabše kakovosti, ječmena višje kakovosti pa še ne, je količina pridelka na hektar majhna.

Ocenjujejo, da so kmetje v povprečju poželi od 3,5 do 5,5 tone na hektar. Za ječmen je trenutno cena odkupa 130 evrov za tono, "kar predstavlja zgolj 60 odstotkov stroškov pridelave". "To je zelo skrb vzbujajoče, saj je letošnja pridelava stroškovno še dražja od lanske zaradi dragih gnojil in zaščitnih sredstev," je izpostavil Küčan.