Gospodarstvo

Sladki greh in kakav BenQuick v last avstrijske skupine Agrana

Ljubljana, 18. 08. 2025 12.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.K. , STA
Trgovska družba Mercator je svojo hčerinsko družbo Mercator-Emba, med drugim znano po kakavu BenQuick in prelivih Sladki greh, prodala avstrijski skupini Agrana z Dunaja. V Mercatorjevi lastnici, hrvaški skupini Fortenova, so pojasnili, da se Emba ne ujema več z njihovo strateško usmeritvijo.

Podjetje Mercator-Emba s sedežem v Logatcu je proizvajalec prelivov in sirupov, ki jih dobavlja kupcem po vsej Evropi. Ima približno 100 zaposlenih ter ustvarja letne prihodke v višini okoli 30 milijonov evrov. Lani so celotni prihodki dosegli nekaj nad 28,5 milijona evrov, čisti dobiček pa nekaj več kot 3,2 milijona evrov, je razvidno s spletne strani Ebonitete.

Mercator
Mercator FOTO: Damjan Žibert

Gre za sodobno podjetje, ki nenehno vlaga v kakovost in varnost izdelkov ter sledi sodobnim trendom in prehranskim navadam potrošnikov. Je zelo učinkovito in cenjeno, vendar pa se ne ujema več s strateško usmeritvijo skupine Fortenova, so v sporočilu za javnost zapisali v Fortenovi.

Glavni izvršni direktor skupine Fortenova in član upravnega odbora Fabris Peruško je pojasnil, da skupina Fortenova izvaja aktivno preoblikovanje svojega portfelja, da bi se osredotočila na ključne dejavnosti, katerih izdelki in storitve so namenjeni neposredno končnim kupcem.

"V tem kontekstu trdno verjamemo, da je Agrana pravo okolje za Mercator-Embo, močno in uspešno podjetje, znano po izjemni kakovosti svojih izdelkov ter vlogi zanesljivega dobavitelja nekaterim najvidnejšim podjetjem na trgu EU," je zapisal.

Agrana je vodilni proizvajalec sadnih pripravkov in koncentratov jabolčnega ter jagodičastega soka v svetu ter vodilni proizvajalec sladkorja v srednji in vzhodni Evropi. Po podatkih s spletne strani ima 9000 zaposlenih na 51 lokacijah na vseh celinah in ustvarja približno 3,5 milijarde evrov letnih prihodkov.

Njeno poslovanje je razdeljeno v dve diviziji – kmetijski proizvodi in specialitete ter rešitve za hrano in pijače. S prevzemom Embe bo pridobila dostop do dodatnih distribucijskih trgov in novih kupcev v sektorju prehranskih storitev.

Vrednosti transakcije, ki potrebuje še dovoljenja regulatorjev in varuha konkurence, v Fortenovi niso razkrili. Po neuradnih informacijah portala Forbes Slovenija kupnina znaša med 40 in 45 milijoni evrov, izvedba posla pa je vezana še na nekatere odložne pogoje. Katere, po navedbah portala ni znano.

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janez Novak 13
18. 08. 2025 13.58
+1
Za spremembo ni kupec s HR ali iz BIH.
ODGOVORI
1 0
blue3dragon
18. 08. 2025 13.54
Popolnoma nepomembno, kdo je kupil. Že nekaj časa to ni slovenska znamka in je popolnoma vseeno, kdo je lastnik.
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
18. 08. 2025 13.52
Kako je možno da takoj propadlo čim so janše to prodali?
ODGOVORI
0 0
celjan2
18. 08. 2025 13.52
aha. saj že itak ni bilo več slovensko. sedaj pač iz hrvaških v avstrijske roke!¨kaj od prehrambene industrije je še sploh v slovenski lasti.
ODGOVORI
0 0
brezveze13
18. 08. 2025 13.50
kar ni prodal SD bodo pa še sedaj Hrvatje popravili
ODGOVORI
0 0
vvvilice
18. 08. 2025 13.27
+4
Se zdaj mi odzvanja intervju z visokom predstavnikom Mečkatorja, na vprašanje Hofra in Lidla, ko je z nasmehom odgovoril, ah, dajte no, za nas to ni konkurenca, oni so diskontni nizkocenovni trgovci. No, mislim da se je zeloooo uštel.
ODGOVORI
4 0
trac
18. 08. 2025 13.43
+1
Točno tako, in potem je šel ustanavljati 'Mercatorjev' diskont Hura, ki je bil res katastrofa. Popolnoma so bili nepripravljeni na krizo in prihod konkurence, zadolženi pa do lune in nazaj.
ODGOVORI
1 0
flojdi
18. 08. 2025 13.25
+1
Ne uporabljam" nic od tega dvojega , zato mi
ODGOVORI
1 0
vvvilice
18. 08. 2025 13.25
+2
Mene samo nekaj zanima, skoraj vse brende smo že prodali, zakaj jih nekdo drug kupi? Ali so vredni nakupa? Ali mi ne znamo z njimi? Ali gre samo za provizije posameznikom v žep in ogromno škodo državi?
ODGOVORI
2 0
celjan2
18. 08. 2025 13.54
Mercator zapira prodajalne po vaseh, trgih in zaselkih. Se ne izplača. No, Sparu, Kea Tuš in podobnim pa očitno se!
ODGOVORI
0 0
džonborno
18. 08. 2025 13.23
+3
Fortenova je že prodala vse, kar je bilo vrednega v Mercatorju: najboljše centre Supernovi, nepremičnine na dražbah, zaprla Tehniko, zdaj Embo....KER SE NE UJEMA Z STRATEGIJO!!!!! Strategija pa je prodat vse in v Zagrebu raztalat med srečne dobitnike z politiko na čelu! Hrvaška posla!!!
ODGOVORI
3 0
trac
18. 08. 2025 13.41
Krediti se pač ne odplačajo sami od sebe.
ODGOVORI
0 0
