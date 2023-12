Slavnostna otvoritev viadukta Gabrovica odeta v kraško meglo

Kot so sporočili na spletni strani drugega tira, je železniški viadukt težek 20.000 ton in bo Osapsko dolino prečkal med stebri avtocestnega. Konstrukcijo bo potrebno potisniti navzgor v 1,7 odstotnem naklonu, potiskanje pa poteka s pomočjo jeklenega kljuna, ki je dolg 40 metrov. Nova železniška proga bo iz Kraškega roba pripeljala navzdol najprej v 200-metrski odprti del proge, nato po viaduktu prečkala dolino, znova prevozila 150 metrov po površju in prešla v nov predor.

Gradnja te tehnološke mojstrovine, katere snovalec je tudi gradbeni inženir in konstruktor mostov Marjan Pipenbaher, je trajala dve leti. Gradil jo je konzorcij Kolektorja CPG in družbe Yapi Markezi, zdaj pa so se ob 13. uri v Črnem Kalu kljub meglenemu vremenu zbrala pomembna imena. Gabrovico je s slavnostnim govorom otvoril premier Robert Golob. "Verjamem, da bo izgradnja drugega tira pripomogla k temu, da bo Luka Koper še bolj konkurenčna in da se bo to v kratkem tudi pokazalo skozi dodatne investicije v sami Luki," je dejal premier Golob. Tudi na preostalem delu železniškega omrežja intenzivno poteka obnova, čakajo še nekatere najpomembnejše investicije, predvsem na ljubljanske vozlišču, je dejal premier. "Verjamem, da bomo uspeli vse tri velike infrastrukturne investicije - vozlišče Ljubljana, Luko Koper in drugi tir - sinhrono pripeljati do zaključka, da bo lahko Slovenija izkoristila svojo izjemno lego, da bomo imeli mi, ki tu živimo, gospodarsko in v smislu blaginje od tega čim več," je dodal.

Ocenil je, da se je Slovenija obnove železniškega križa lotila bolj sramežljivo kot gradnje avtocestnega križa, 20 let se je odločalo, ali in kako se bo drugi tir gradil, zmanjkalo ni niti politikantstva, ko pa je projekt v svoje roke prevzela stroka, "smo inženirji pokazali, da smo med najboljšimi v svetu". "Vi ste najboljši dokaz tega, kako Slovenija zmore ne samo v športu, ampak tudi v gradbeništvu," je dodal.

Na slovesnosti so sicer zbrane nagovorili tudi generalni direktor 2TDK Matej Oset, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ter turški minister za promet in infrastrukturo Abdulkadir Uraloglu.

Bratuškova je dejala, da je projekt velik uspeh projektantske, gradbene in inženirske stroke ter da je zdaj treba še celoten projekt izvesti v zastavljenih rokih. Glede dvotirnosti železniške proge na odseku Divača – Koper pa je dejala: "Ne bomo spali na lovorikah, intenzivno nadaljujemo aktivnosti na prostorskih podlagah za vzporedni tir. Naš cilj je dvotirna proga, tako kot je bilo predvideno v prvotnih načrtih."