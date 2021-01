Dars: Slovaški SkyToll edini ustrezen ponudnik na razpisu

Kot smo sicer poročali, se je SkyToll soočal z očitki o ceni in dvomi o referencah, ki so jih navedli v ponudbi za razpis. Podjetje je vse očitke zavrnilo.

Kot so sporočili z Darsa, je Iskratel v partnerstvu z madžarskima ARH Informatics in Dataking Informatikai Kft za vzpostavitev in delovanje sistema ponudil ceno 14.219.197,34 evra brez DDV, SkyToll ceno 15.681.247 evrov brez DDV, konzorcij podjetij Marand, Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Kapsch pa ceno 33.375.335 evrov brez DDV.

Elektronska vinjeta se po vsebini ne bo bistveno razlikovala od zdajšnje vinjete v obliki nalepke, torej tudi v tem primeru ne bo šlo za cestninjenje po prevoženi razdalji. Namesto fizične bo v veljavi vinjeta v elektronski obliki, kar pomeni, da bo v centralni cestninski sistem vnesena registrska številka vozila, za katero bo plačana cestnina (kupljena e-vinjeta), pojasnjuje Dars.

Veljala bo leto od nakupa

Letna vinjeta bo veljala eno leto od nakupa. To se razlikuje od sedanjega sistema, s katerim velja do 31. januarja v naslednjem letu, in sicer ne glede na to, kdaj je bila dejansko kupljena. Nakup e-vinjete bo mogoč z mobilno aplikacijo, na spletu ali na dosedanjih prodajnih mestih (bencinski servisi, različni trgovci). Za vsa vozila nosilnosti do 3,5 tone bodo ostale kategorije vinjet enake: letna, mesečna (oziroma polletna za enosledna motorna vozila) in tedenska. Ob odjavi vozila iz prometa bo možno pridobiti povračilo neizkoriščene vrednosti letne vinjete.

Tovornjaki, avtobusi in druga vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone imajo že od aprila leta 2018 svoj sistem elektronskega cestninjenja DarsGo, s katerim se cestnina plačuje po dejansko prevoženi razdalji, so še spomnili na Darsu.