Jure Leskovec, prvi Slovenec in na začetku eden najmlajših predavateljev na Stanfordu, ene najprestižnejših svetovnih univerz, se pogosto in rad vrača domov. Kot pravi, opaža, da so se v 15 letih, odkar živi v ZDA, stvari v Sloveniji občutno izboljšale. "Spoznali smo, da se moramo truditi za skupno dobro in imeti vizijo, kaj sami hočemo, ne pa te vizije sprejemati od zunaj," pravi.

Ocenjuje, da je Slovenija postala precej bolj pretočna, da se gospodarsko bolj odpira. Toda, še vedno je prostor za izboljšave, pravi. "Kje se mi zdi, da so stvari mogoče še vedno preveč zaprte oziroma kje je še veliko priložnosti, je na področju izobraževalnega sistema. Sploh na področju študija, kjer imamo zelo dobre izobraževalne inštitucije. Na ta način bi lahko zelo izobražen kader iz sveta sprejemali v Slovenijo," ocenjuje.

Verjetno tudi zato Leskovec še naprej ohranja raziskovalne stike s slovenskimi ustanovami in v svoji skupini gosti slovenske študente, za kar je prejel tudi naziv ambasadorja Slovenije v znanosti. "Slovenci bodo odhajali, pomembno je, da se zavedamo, da bodo Slovenci tudi prihajali," pravi. Mnogi med njimi z dobrimi idejami, kar dokazuje tako število nastajajočih start-up podjetij kot višina zbranih sredstev na platformi Kickstarter.