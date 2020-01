Slovenci 24. decembra zapravili 101 milijon evrov

Marsikdo bi mislil, da je nakupovalno najbolj obarvan dan v letu črni petek, ki smo ga 'uvozili' iz ZDA. A statistični podatki kažejo, da največ ljudi nakupuje zadnjo soboto pred božičem. Tudi nasploh je december mesec, ko najraje in najbolj zapravljamo. Z nakupi v zadnjem mesecu leta porabimo več denarja kot v katerem koli drugem mesecu.

Preberite si, koliko v božičnem času v povprečju zapravijo drugod po svetu. V Evropi so največji zapravljivci Britanci, na svetu pa Američani.

Uporabnik Twitterja je Furs tudi vprašal, koliko je znašal najvišji račun 24. decembra. Finančna uprava je v odgovoru zapisala zelo visoko številko, in sicer 865.431,51 evrov. Podrobnosti sicer niso znane, verjetno pa gre v tem primeru za promet pravnih oseb.

Kot so zapisali na družbenem omrežju Twitter, smo bili Slovenci najbolj 'razsipni' 24. decembra, ko smo zapravili 101 milijon evrov. Na silvestrovo, 31. decembra, pa smo zapravili 78 milijonov evrov.

Praznični čas je sicer zadnja leta usmerjen predvsem v obdarovanje, kar se izrača tudi v povprečnem uvozu izdelkov, primernih za darila. Podatki o uvozu kažejo, da so še vedno najbolj priljubljena klasična darila. Statistični urad ugotavlja, da se Slovenci v prednovoletnem času največkrat odločimo za nakup elektronskih in gospodinjskih naprav, radi pa nakupujemo tudi kozmetiko, oblačila in živila.

V anketi, v kateri je sodelovalo 21.943 bralcev portala 24ur.com, nas je zanimalo, koliko Slovenci v povprečju zapravijo za decembrske nakupe. Največ vas je odgovorilo, da za nakupe porabite manj kot 100 evrov. Skoraj 6000 vas pravi, da porabite med 100 in 200 evri. Najmanj vprašanih porabi med 300 in 400 evri. Približno 3000 sodelujočih v anketi pa je za božične nakupe zapravilo več kot 400 evrov.