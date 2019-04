Slovenci najpogoste banko zamenjamo zaradi nižjih stroškov in najema posojila

A komitenti ob mobilnem bančništvu še vedno najbolj uporabljajo klasične bančne storitve. Debetno kartico jih ima 91 odstotkov, spletno banko 76 odstotkov, limit 71 odstotkov in kreditno kartico 64 odstotkov komitentov. V bančnih vlogah jih ima denar 18 odstotkov, medtem ko je posojilo najelo 36 odstotkov anketiranih komitentov.

Po raziskavi, ki jo Valicon izvaja na platformi spletnega panela, ki zadnjih pet let spremlja več kot 10.000 komitentov slovenskih bank, so v zadnjem letu več prihodov kot odhodov komitentov imele Abanka, Addiko, Intesa Sanpaolo, Delavska hranilnica, Sberbank in Gorenjska banka. Po moči znamke je bila prva NLB, sledile so Delavska hranilnica, Nova KBM, Abanka in SKB.