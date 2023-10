Slovenci svetovni prvaki tudi v razvoju in proizvodnji kanujev

Kot so sporočili iz podjetja ROTO, s tem letos še naprej osvajajo svetovni trg kajakov, potem ko so spomladi prevzeli svetovno znano znamko kajakov Delsyk. Ambasador linije kajakov in kanujev PeCycled, kamor sodi tudi nagrajeni ROTO Canadier, je nov svetovni prvak v slalomu na divjih vodah s kanujem Benjamin Savšek.

Slovenski športni as je ob tej priložnosti dejal: "Ponosen sem, da lahko promoviram kanuje iz reciklirane plastike in tako prispevam k varovanju našega planeta. Zdaj pa sem dodatno vesel, ker Slovenci nismo le svetovni prvaki v tekmovanju s kanuji, ampak tudi v razvoju in proizvodnji kanujev."

Prvaki v konkurenci 150 različnih proizvajalcev

Petčlanska komisija, ki so jo sestavljali najpomembnejši strokovnjaki z vseh celin, je na prireditvi Paddle Sport Show izbrala najboljše izdelke leta med kar 150 svetovnimi proizvajalci kajakov, kanujev, SUP-ov, čolnov, desk, športnih oblačil in druge opreme za vodne športe. Reciklirani Roto Canadier sodi med kajake in kanuje, ki jih ROTO proizvaja v tovarni v Puconcih in jih trži pod blagovno znamko PeCycled.

ROTO je sicer že prvi na svetu izdelal kajake in kanuje iz 100 % reciklirane sekundarne surovine. "Kanuji iz recikliranega materiala se odlično prodajajo in imajo enake lastnosti kot tisti, ki so izdelani iz originalnega materiala," pravi direktorica in solastnica podjetja ROTO Slovenija Nuša Pavlinjek Slavinec.

Prekmursko podjetje je edino na svetu, ki vse poškodovane in odslužene kajake in kanuje že brezplačno pobira s trga, jih reciklira in izdela nove izdelke, so še sporočili.