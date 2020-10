Slovenci unovčili bone v vrednosti več kot 113,739 milijona evrov

Zadnji podatki o koriščenju turističnih bonov 28. septembra so pokazali, da je bilo do takrat delno ali v celoti unovčenih več kot 820.000 turističnih bonov, skupna koriščena vrednost pa je znašala več kot 113 milijonov evrov. Do 1. oktobra pa so Slovenci unovčili 833.103 bonov v skupni vrednosti 113.739.406 evrov.