Slovenci za plačilne storitve lani v povprečju odšteli 70,71 evra

Več kot 80 evrov sta svojim komitentom lani za košarico plačilnih storitev zaračunali BKS bank in Delavska hranilnica, le malenkost manj pa tudi hranilnica Lon. Približno 70 evrov stroškov so imeli komitenti pri UniCredit banki Slovenije ter Addiko banki, pri banki Sparkasse je vodenje plačilnega prometa stalo približno 65 evrov, v NLB in Intesi Sanpaolo približno 50 evrov, v Primorski hranilnici Vipava pa nekaj manj kot 36 evrov.

Najdražje je po teh podatkih vodenje osebnega računa pri Deželni banki Slovenije (97,68 evra). Sledi SKB banka (92,28 evra), več kot 90 evrov pa so v letu 2022 za plačilne storitve odšteli tudi komitenti Nove KBM in Gorenjske banke.

Vsebino košarice so v Banki Slovenije pripravili v sodelovanju z bankami in hranilnicami in odraža plačilne navade tipičnega komitenta. Upoštevali so torej stroške določenega števila uporabljenih storitev, kot so vodenje tekočega računa, spletno oz. mobilno bančništvo, kreditna plačila, direktne obremenitve ter dvigi gotovine z debetno kartico na bankomatu druge banke ali hranilnice.

Pregled celotne paketne ponudbe vseh bank in hranilnic je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije in lahko potrošnikom služi kot informativno orodje za izbiro zanje najprimernejše bančne paketne ponudbe.

Z namenom še celovitejšega pregleda ponudbe bančnih storitev so si v Banki Slovenije ogledali tudi stroške financiranja za prebivalstvo. Za primerjavo so vzeli efektivno obrestno mero (EOM), pri čemer so uporabili povprečno ročnost in povprečen znesek kredita v letu 2022, to je 12.000 evrov s petletno ročnostjo pri potrošniških kreditih ter 80.000 evrov s 16-letno ročnostjo pri stanovanjskih kreditih.

Pri potrošniškem kreditu povprečna tako izračunana EOM na dan 1. februar letos znaša 7,90 odstotka (lani 7,25 odstotka), razpon med ponudbo najcenejše in najdražje banke pa je od 6,29 odstotka (Deželna banka Slovenije) do 9,47 odstotka (Addiko banka). Pri stanovanjskem kreditu je povprečna s spletnimi kalkulatorji izračunana EOM 4,45 odstotka (lani 2,23 odstotka), razpon med najcenejšo in najdražjo ponudbo pa je od 4,16 odstotka (Deželna banka Slovenije) do 4,58 odstotka (SKB banka).