Slovenci za poln tank goriva delamo 10 ur, Srbi tri delovne dni, Nemci pa slabih sedem ur

Srbski portal Blicje na podlagi povprečne plače in cen goriva izračunal, kakšne so razlike med državami nekdanje skupne republike. Za primerjavo so izbrali povprečno velikost rezervoarja – 50 litrov.

Prebivalci Srbije morajo za poln tank bencina plačati 64,5 evra, za poln tank dizla pa 68 evrov. Glede na to, da je povprečna plača za osemurni delovnik v Srbiji okoli 470 evrov, v eni uri v povprečju zaslužijo okoli 2,7 evra. Preprost izračun pokaže, da tako za poln rezervoar povprečen prebivalec Srbije potrebuje 24 delovnih ur oziroma tri delovne dni. Če ima dizelski avtomobil, pa mora za poln tank delati celo uro dlje.

Podobno število ur morajo za poln rezervoar oddelati tudi prebivalci Črne Gore in Severne Makedonije. Povprečna plača v Črni Gori je 516 evrov, 50 litrov bencina pa stane 68 evrov. To pomeni, da Črnogorci za to količino morajo delati 23,2 ur. Makedonci, kjer je povprečna plača okoli 413 evrov pa za poln tank, ki jih stane 54 evrov, delajo 23 ur.

Ker je bencin nekoliko cenejši kot v Srbiji, pa prebivalci BiH, ki imajo skoraj enako povprečno plačo kot sosedi Srbi (472 evrov), za poln rezervoar delajo nekaj manj kot 22 ur.

Najdražji bencin med državami nekdanje Jugoslavije imajo na Hrvaškem. Tam vozniki za tank odštejejo 70,5 evra. Hrvat s povprečno plačo 886 evrov tako za poln rezervoar oddela 14 ur oziroma malo manj kot dva delovna dni.

V Sloveniji moramo za 50-litrski rezervoar bencina odšteti 66,5 evra. Ker pa je povprečna plača pri nas v primerjavi s prej naštetimi državami najvišja – 1113 evrov, pa povprečen Slovenec za poln rezervoar zasluži v dobrih 10 delovnih urah.

Se pa že od nekdaj ljudje na tem območju radi primerjajo z Nemčijo, zato je Blicpreveril tudi, koliko delovnih ur morajo za isto količino goriva delati Nemci. Tam je povprečna cena goriva okoli 1,43 evra, povprečna plača pa 1870 evrov. Matematični izračun tako pokaže, da Nemci svoje jeklene konjičke napolnijo že v manj kot enem delovnem dnevu oziroma morajo za 50 litrov bencina delati 6,7 ur.