Leon Stanonik je iz tradicije ustvaril sodobno zgodbo o uspehu

Na prvi pogled se zdi, da je Leon Stanonik le eden izmed mnogih mladih prevzemnikov kmetij, ki nadaljujejo delo svojih staršev. A ko spoznaš njegovo zgodbo, hitro ugotoviš, da gre za nekaj več. Gre za zgodbo o spoštovanju do hrane, o vztrajnosti in o tem, kako lahko tradicija postane sodobna blagovna znamka, ki govori jezik današnjega časa.

Leon prihaja iz družine, ki ima dolgo tradicijo kmetovanja in mesarstva. Čeprav je študiral strojništvo, ga je delo doma vedno vleklo nazaj. Ko je prevzel mesarijo, se je lotil posodobitev, o katerih njegovi predniki morda niso razmišljali, a bi jih zagotovo navdušile. Sploh ker izhajajo iz iste vrednote: nič se ne sme zavreči, vse mora imeti svoj namen. Tako je nastala linija paštet, ki temelji na uporabi celotne živali.

Ko delo postane veselje

"Sem prvi sin v družini, starša sta kmetijo prevzela zgodaj. Kljub temu da sta imela enega zaposlenega in nekaj občasne pomoči, je bilo dela vedno ogromno, zato smo otroci hitro začeli pomagati. Sam sem očetu pomagal pri različnih opravilih in postopoma dobival vedno bolj odgovorne naloge. Ko sem nekaj dobro opravil, sem bil zadovoljen – največje veselje pa pride takrat, ko so zadovoljni tudi kupci in vidiš, da tvoje delo prinese rezultate. Tako se je veselje do mesarije pri meni razvilo nekako samo od sebe skozi čas," pove Leon. To je tisto veselje, ki ga danes prepoznajo tudi njegovi kupci. Pristnost, ki jo je težko ponarediti. 'Odraščanje na kmetiji, kjer so bile živali vedno prisotne, mi je dalo veliko. Že od malega sem se naučil odgovornosti, saj je bilo treba za živali skrbeti vsak dan, ne glede na uro ali vreme. Obenem pa sem spoznal, kaj pomenita vztrajnost in delo z rokami. Na kmetiji je življenje prepleteno z naravo – hitro vidiš, da se trud in vloženo delo vedno nekako povrneta. To okolje me je naučilo skromnosti, hvaležnosti in spoštovanja do hrane, ki pride na mizo.'' Leon pravi, da ni večjega zadovoljstva, kot ko vidiš kupca, ki si vzame trenutek, odpre kozarec paštete in ob prvem grižljaju prikima. Takrat veš, da tvoj trud ni bil zaman.

Eden redkih, ki zna strojništvo združiti z mesarstvom

Malo je ljudi, ki bi znali združiti inženirsko natančnost s kmečkim občutkom za surovino. Leonu to uspeva. "Izobrazba strojništva mi na kmetiji in v mesariji pride zelo prav. Pri delu vedno iščem rešitve, kako kaj optimizirati, izboljšati ali narediti bolj učinkovito. Pogosto razmišljam tehnično – kako urediti procese, kako vzdrževati in nadgrajevati stroje, pa tudi kako izdelati ali prilagoditi opremo, ki jo potrebujemo; izboljševanje receptov in natančnost pri proizvodnji izdelkov." Procesi so v Mesarstvu Stanonik premišljeni do zadnje podrobnosti. Leon natančno ve, kaj pomeni higiena, natančnost in kakovost. Ko govori o trajnosti, Leon ne razmišlja v marketinških frazah. Njegova razlaga je preprosta in pristna: "Trajnost mi pomeni veliko. Ker sami redimo živali, dobro vem, koliko truda je vloženega v vsak kos mesa, zato poskušamo zavreči čim manj. Pomembno mi je, da delamo odgovorno, uporabljamo lokalne surovine in spoštujemo naravo – to je zame prava trajnost."

Okus doma v trajnostni steklenički

Linija Leon Stanonik Gourmet Paštete je v hipu osvojila srca (in brbončice) kupcev. Na voljo so v treh okusih: klasik, pikant s slovenskimi čiliji Pipp in s poletnim črnim tartufom. Vsaka ima svoj značaj, a skupno jim je nekaj ključnega: vse so narejene iz slovenskega mesa, brez nepotrebnih dodatkov, pakirane pa v trajnostno stekleno embalažo, ki spoštuje naravo in kupca. Kot pravi Leon, so to paštete za vse priložnosti: odlične na svežem kruhu, kot del narezka, ob kozarcu vina ali na družinskih druženjih, kjer želite ponuditi nekaj posebnega.

"Ker smo majhno podjetje, smo pri ustvarjanju novih izdelkov in okusov zelo fleksibilni. Hitro lahko preizkusimo idejo, naredimo testno serijo in vidimo, kako se obnese. Kar nekaj izdelkov smo že razvili – nekateri so se obdržali, drugi pač ne. Ideje za nove okuse pridejo največkrat spontano, pa tudi na strokovnih sejmih, potovanjih, ob pregledovanju konkurenčnih izdelkov in seveda od strank. Vedno najprej vprašam bližnje za mnenje, nato izdelek pripravimo in naredimo degustacijo. Končni preizkus pa je seveda pri prodaji – trg hitro pokaže, kaj ljudem res ustreza." Ta hitra odzivnost in odprtost do povratnih informacij sta redkost v živilski industriji, kjer prevladujejo množične proizvodnje.

Ne tekmujejo v količinah, ampak v značaju

"Večjih industrijskih proizvajalcev ne vidimo kot neposredno konkurenco. Njihov pristop temelji na nizki ceni in velikih količinah, čemur mi ne moremo in tudi nočemo slediti. Naša pot je drugačna. Usmerjena v kakovost, pristnost in osebni odnos do kupcev." Ta izjava lepo povzame bistvo Mesarstva Stanonik. Ne tekmujejo v količinah, ampak v značaju. Njihov cilj ni, da so najcenejši, ampak da so najbolj pošteni. "Ko kupci prvič poskusijo naše paštete, hitro začutijo, da gre za nekaj posebnega. Preseneti jih intenzivnejši, poln okus, mnoge pa spomni na pašteto, kot so jo nekoč pripravljale mame doma." Ob tem izpostavi tudi pomembnost lokalne skupnosti, ki jim da ogromno. "Lokalna skupnost ima pri našem delu zelo pomembno vlogo. Od nje črpamo surovine, podporo in zaupanje. Veliko nam pomeni sodelovanje z lokalnimi gostinci. Trudimo se vračati nazaj – z zagotavljanjem kakovostnih izdelkov, sodelovanjem na dogodkih. Verjamemo, da rastemo skupaj z okoljem, v katerem delujemo."

Projekt Štartaj Slovenija kot velika šola