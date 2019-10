Slovenia Business Bridge v znamenju inovacij, sodelovanja in zaupanja

Da inovacija, sodelovanje in zaupanje skupaj tlakujejo pot do uspeha, so ob tem zapisali na spletni strani Business Bridge. Konferenca je namenjena povezovanju poslovnega sveta s predstavniki vlad, investitorji, diplomati in podjetniki. Danes se bodo konference tako udeležili tudi premier Marjan Šarec, ki bo ožji krog povabljencev nagovoril na delovnem kosilu , tam pa bo tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, minister za finance Andrej Bertoncelj.

Prvi dan konference beseda teče o izzivih vodenja družinskega podjetja, drugi dan dogajanja pa bo med drugim potekal v znamenju povezovanja med lokalnimi in globalnimi podjetji, kako multinacionalke vplivajo na razvoj lokalnega podjetništva in celotne regije, pa tudi o sodelovanju korporacij in startupov ter o receptih za uspešen prodor na globalni trg.