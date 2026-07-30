Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum

Ljubljana, 30. 07. 2026 08.44 pred 42 minutami 3 min branja 4

Avtor:
STA
Cene goriva

Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v EU, so povedali na ministrstvu za finance. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška.

Nabor možnih ukrepov, ki bi jih vlada še lahko izvedla ob morebitni nadaljnji dražitvi goriv, je vse ožji. Na finančnem ministrstvu so za Forbes Slovenija povedali, da bo vlada Evropsko komisijo zato zaprosila za dovoljenje za znižanje trošarin na pogonska goriva pod najnižjo raven, ki jo določa evropska direktiva.

Na ministrstvu so namreč pojasnili, da evropska zakonodaja, ki sicer določa najnižje ravni obdavčitve energentov, članicam omogoča, da v posebnih okoliščinah zaprosijo za drugačno davčno obravnavo.

Komisija vsako vlogo preuči in svetu EU praviloma v treh mesecih po prejemu vseh potrebnih informacij predlaga njeno odobritev ali pa pojasni, zakaj izjeme ne podpira.

Višje cene goriva
Višje cene goriva
FOTO: Adobe Stock

Slovenija bo v utemeljitvi po pisanju portala navedla, da gre pri konfliktu na Bližnjem vzhodu, ki se je začel konec februarja in dviguje cene nafte, za geopolitično tveganje širših razsežnosti in dolgotrajnejše narave, zato je mogoče pričakovati, da bodo cene goriv ostale povišane še dalj časa.

Liter 95-oktanskega bencina kljub torkovi pocenitvi stane 1,603 evra, liter dizla 1,828 evra, liter kurilnega olja 1,436 evra. Liter dizla je na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest za približno 35 centov dražji kot konec februarja, ko sta Izrael in ZDA napadla Iran, liter kurilnega olja nekaj podobnega, medtem ko je pri bencinu razlika manjša.

Ukrepi prejšnje in zdajšnje vlade

Zaradi visokih cen goriva je vlada Roberta Goloba že spomladi znižala trošarine na minimum, ki velja za celotno EU. Vlada Janeza Janše pa je s tem tednom za dva meseca zamrznila prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Je pa Janševa vlada junija na drugi strani tudi zvišala najvišje dovoljene marže trgovcem, kar je regulirano ceno dvignilo.

Za dovoljenje za znižanje trošarin pod evropski minimum sta sicer že kmalu po začetku konflikta na Bližnjem vzhodu zaprosili Švedska in Hrvaška, ki sta prejeli zeleno luč Bruslja.

Preberi še Opolnoči dražji bencin in cenejši dizel

Vlada v Zagrebu bo v obdobju od 1. avgusta letos do konca januarja 2027 lahko znižala trošarine za neosvinčeni bencin za največ 21,95 centa, za dizelsko gorivo pa za največ 22,5 centa pod minimum EU. Tako lahko trošarino za bencin zniža na 13,95 centa, za dizel pa na 10,5 centa.

A kot pravijo na slovenskem ministrstvu za finance, dovoljenje Bruslja še ne pomeni, da bo Hrvaška trošarine dejansko znižala in da bo to storila v višini, za katero je zaprosila, navajajo na Forbsu.

Nižje cene, manj prihodkov za proračun

Nižje trošarine sicer pomenijo nižje cene goriv, a hkrati tudi manj prihodkov za državni proračun. Slovenija je tako zaradi nižanja trošarin po februarskem začetku vojne na Bližnjem vzhodu med marcem in majem pobrala okoli 39 milijonov evrov manj, kot bi jih, če bi ohranila februarsko višino trošarin.

Tako tudi na ministrstvu za finance v odgovoru za Forbes Slovenija navajajo, da lahko občutnejše znižanje trošarin na energente "kratkoročno in delno ublaži vpliv rasti cen naftnih derivatov na končne potrošnike, vendar hkrati vpliva na višino javnofinančnih prihodkov in fiskalno stabilnost države".

Niso pa na ministrstvu razkrili, kolikšen bo proračunski izpad zaradi zadnjih ukrepov vlade.

gorivo cene trošarine bruselj

'Pojdite k čebelarju': po novih pravilih označena le slaba dva odstotka medu

24ur.com Bruselj prižgal zeleno luč slovenski pomoči podjetjem zaradi cen energentov
24ur.com Bruselj prižgal zeleno luč za pomoč energetsko intenzivnim podjetjem
24ur.com Voditelji EU prižgali zeleno luč bolgarskemu prevzemu evra
24ur.com Kumer: Načrt Bruslja za dostopno energijo korak v pravo smer
24ur.com Slovenija neuradno zaprosila za odstopanje od pravil EU za potrebe obrambe
24ur.com Podobnika aretirala hrvaška policija
24ur.com Sloveniji in 14 drugim članicam EU odobrena proračunska prilagoditev za obrambo
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
petka5
30. 07. 2026 09.26
Hinavci, marze so pa zvisali kapitalu.. gnila vlada
Odgovori
-1
1 2
belyugo
30. 07. 2026 09.29
Točno moje misli, vse bi uničili, samo da čim več spravijo v svoje žepe.
Odgovori
0 0
Jožajoža
30. 07. 2026 09.15
Že cvilijo
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Italijanski otok, ki ga množice še niso odkrile
Italijanski otok, ki ga množice še niso odkrile
vizita
Portal
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju
Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju
cekin
Portal
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?
To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine
Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine
dominvrt
Portal
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
okusno
Portal
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Presenetite goste piknika s hitro sladico, pripravljeno na žaru
Presenetite goste piknika s hitro sladico, pripravljeno na žaru
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820