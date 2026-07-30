Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum

Nabor možnih ukrepov, ki bi jih vlada še lahko izvedla ob morebitni nadaljnji dražitvi goriv, je vse ožji. Na finančnem ministrstvu so za Forbes Slovenija povedali, da bo vlada Evropsko komisijo zato zaprosila za dovoljenje za znižanje trošarin na pogonska goriva pod najnižjo raven, ki jo določa evropska direktiva. Na ministrstvu so namreč pojasnili, da evropska zakonodaja, ki sicer določa najnižje ravni obdavčitve energentov, članicam omogoča, da v posebnih okoliščinah zaprosijo za drugačno davčno obravnavo. Komisija vsako vlogo preuči in svetu EU praviloma v treh mesecih po prejemu vseh potrebnih informacij predlaga njeno odobritev ali pa pojasni, zakaj izjeme ne podpira.

Višje cene goriva FOTO: Adobe Stock

Slovenija bo v utemeljitvi po pisanju portala navedla, da gre pri konfliktu na Bližnjem vzhodu, ki se je začel konec februarja in dviguje cene nafte, za geopolitično tveganje širših razsežnosti in dolgotrajnejše narave, zato je mogoče pričakovati, da bodo cene goriv ostale povišane še dalj časa. Liter 95-oktanskega bencina kljub torkovi pocenitvi stane 1,603 evra, liter dizla 1,828 evra, liter kurilnega olja 1,436 evra. Liter dizla je na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest za približno 35 centov dražji kot konec februarja, ko sta Izrael in ZDA napadla Iran, liter kurilnega olja nekaj podobnega, medtem ko je pri bencinu razlika manjša.

Ukrepi prejšnje in zdajšnje vlade

Zaradi visokih cen goriva je vlada Roberta Goloba že spomladi znižala trošarine na minimum, ki velja za celotno EU. Vlada Janeza Janše pa je s tem tednom za dva meseca zamrznila prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Je pa Janševa vlada junija na drugi strani tudi zvišala najvišje dovoljene marže trgovcem, kar je regulirano ceno dvignilo. Za dovoljenje za znižanje trošarin pod evropski minimum sta sicer že kmalu po začetku konflikta na Bližnjem vzhodu zaprosili Švedska in Hrvaška, ki sta prejeli zeleno luč Bruslja.

Vlada v Zagrebu bo v obdobju od 1. avgusta letos do konca januarja 2027 lahko znižala trošarine za neosvinčeni bencin za največ 21,95 centa, za dizelsko gorivo pa za največ 22,5 centa pod minimum EU. Tako lahko trošarino za bencin zniža na 13,95 centa, za dizel pa na 10,5 centa. A kot pravijo na slovenskem ministrstvu za finance, dovoljenje Bruslja še ne pomeni, da bo Hrvaška trošarine dejansko znižala in da bo to storila v višini, za katero je zaprosila, navajajo na Forbsu.

Nižje cene, manj prihodkov za proračun