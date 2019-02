Slovenija bo 'izgubila' 75 mio evrov

“V zadnjih letih je naše združenje večkrat opozorilo, da madžarska trgovina tobačnih izdelkov na drobno še ni pripravljena na uvedbo enotne embalaže, saj bi zanje to pomenilo veliko breme. Za delovanje trgovin v sedanjih razmerah, bi nastale nepredvidljive posledice. Z navdušenjem smo sprejeli odločitev vlade, ki je bila skladna z našim stališčem. Prepričani smo, da ima z daljšim časom uvajanja madžarski promet nove priložnosti, da se prilagodi najnovejšim trendom tobačnega trga in regulativnim okvirjem. Za nadaljnjo stabilizacijo je seveda pomembno dati možnost tudi nacionalnim tobačnim operaterjem, da razširijo tržno paleto izdelkov,”je povedal predsednik MDKSZ, Antal Lengyel .

Strokovnjaki za trgovino s tobakom pa opozarjajo, da čeprav je trgovina s tobakom od reorganizacije pred petimi leti postala stabilnejša, pa sektor, ki zaposluje okoli 18.000 ljudi, zaradi vedno strožjih predpisov nima lahke naloge.

Vlada je zakon o enotni embalaži cigaret sprejela več kot tri leta nazaj. Junija 2015 je János Lázár, vodja kabineta premierja, oznanil, da želi vlada uvesti enotno embalažo. Takrat je bil Lázár imenovan za predsednika vlade za zaščito nekadilcev.

A zdaj se je Madžarska odločila, da uvedbo enotne embalaže prestavi, številne druge evropske države pa o uvedbi enotne embalaže sploh ne razmišljajo. Že pred leti so namreč povedali, da to ni primeren način za zmanjševanje števila kadilcev. Švicarska vlada je menila, da enotna embalaža“… presega tisto, kar je potrebno za izboljšanje javnega zdravja.” Italijanski minister za zdravje je izrazil nasprotovanje kakršni koli obliki enotne embalaže. “… ta vprašanja so povezana s trgovinskimi vidiki, ki po našem mnenju niso bistveni z vidika zdravstvene preventive.” Nemški zvezni minister za prehrano je izjavil, da“… zvezna vlada ne želi uvesti nevtralnih standardiziranih embalaž cigaret brez logotipov blagovnih znamk.” Švedski parlamentarni preiskovalni odbor pa je poročal:“Analiza je pokazala, da taka uvedba ne bi bila v skladu z načeli svobodne konkurence in svobode govora. Če želite uvesti tovrsten zakon, boste morali spremeniti ustavo, česar pa ne predlagamo.”

Slovenija bo enotno embalažo uvedla leta 2020

Slovenija je torej ena izmed redkih držav, ki načrtuje uvedbo enotne embalaže, in sicer 1. januarja 2020. In kaj nam bo to prineslo? Če ne bo nobena sosednja država uvedla te regulative, bo Slovenija postala izoliran otok. Države, s katerimi Slovenija ustvari največ trgovinske menjave, kot so Nemčija, Italija, Avstrija in Hrvaška, niti države, po katerih se tako radi zgledujemo, kot sta Švica in Švedska, te regulative namreč ne nameravajo uvesti. Slovenski proračun bo tako najverjetneje zaradi uvedbe enotne embalaže izgubil 25% (25 milijonov evrov) trošarinskega prispevka od prodaje tobačnih izdelkov v tranzitu, turizmu in obmejnih prodajalnah. Dodatnih 50 milijonov evrov pa se bo “izgubilo” na račun črnega trga.

Slovenija je leta 2017 namreč realizirala 421 milijonov evrov trošarinskih prihodkov od tobačnih izdelkov, za preventivo in za programe opuščanja kajenja pa namenila približno 70.000 evrov (0,17% trošarin od tobačnih izdelkov). Za primerjavo, sosednja Avstrija porabi za osveščanje o škodjivosti kajenja 12,5 milijona evrov letno.