Slovenija bo zavrgla vse očitke Evropske komisije glede preiskav v Banki Slovenije

Kot je po današnji seji vlade dejala ministrica za pravosodje Andreja Katič , je osrednji predmet nesoglasja med komisijo in Slovenijo v vprašanju, kako tolmačiti pojem arhiv EU. Komisija se zavzema za zelo široko razlago pojma, po kateri dokumenti, povezani z izvajanjem nalog Evropske centralne banke (ECB) in evrosistema, v prostorih Banke Slovenije uživajo zaščito po pravu EU kot arhiv unije.

"Slovenija se s takšno zelo široko razlago pojma arhiv ne strinja. Stališče komisije bi v praksi namreč pomenilo tudi, da bi bilo treba pri takšni preiskavi pridobiti vnaprejšnje soglasje Evropske centralne banke, kar je za Slovenijo nesprejemljivo. Avtonomija organov pregona je po našem mnenju namreč bistvena prvina pravne države, pri tovrstnih preiskavah pa je ključen tudi element presenečenja," je dejala Katičeva.

Odgovor na tožbo bo pred Sodiščem EU vložilo državno odvetništvo do 3. julija, ko se izteče rok. Do predložitve odgovora podrobnosti ne morejo razkriti, je še dodala Katičeva.

Za tožbo se je Evropska komisija odločila januarja

Spomnimo, Evropska komisija je tožbo proti Sloveniji pred Sodiščem EU vložila 17. aprila, očita pa ji kršitev nedotakljivosti arhivov EU oz. ECB ter da slovenski organi pred in po hišni preiskavi niso konstruktivno razpravljali z ECB, kako bi uskladili nedotakljivost arhivov EU z nacionalno preiskavo, kot to zahteva načelo lojalnega sodelovanja.

Komisija se je za sprožitev postopka proti Sloveniji pred Sodiščem EU sicer odločila januarja. Takrat je pojasnila, da so slovenski organi pregona 6. julija 2016 v okviru policijske preiskave proti zaposlenim v Banki Slovenije, ki niso bili povezani z nalogami ECB, v prostorih centralne banke zasegli podatke, ki so vsebovali dokumente in računalniško strojno opremo ECB. Ta zasega teh predmetov ni predhodno odobrila, njeni poznejši poskusi, da bi zadevo rešili sporazumno, pa so bili neuspešni, so navedli.