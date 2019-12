Dohodki rastejo, potrošnja se povečuje

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) so v najnovejši izdaji Ekonomskega ogledala spomnili, da je bila medletna rast BDP v letošnjih devetih mesecih skupaj 2,7-odstotna, kar je precejšnja upočasnitev glede na lani, a blizu jesenske Umarjeve napovedi za celotno leto, ki je pri 2,8 odstotka.

Aktivnost v gradbeništvu se je po ugodnem začetku leta postopno zniževala. Najbolj intenzivno je bilo znižanje v gradnji nestanovanjskih stavb, kar je po navedbah urada povezano s poslabšanimi pričakovanji poslovnega sektorja in njihovo šibko investicijsko aktivnostjo. Spodbuden se Umarju zdi podatek, da se vrednosti kazalnikov zaloge pogodb in novih pogodb, ki naj bi nakazovale prihodnjo gradbeno aktivnost, letos krepijo.

Ob nadaljnji rasti razpoložljivega dohodka se povečuje potrošnja gospodinjstev. Razmere na trgu dela ostajajo ugodne. Število delovno aktivnih dosega rekordno visoke vrednosti, padanje števila registrirano brezposelnih se medtem počasi umirja. Rast plač je v treh četrtletjih, predvsem zaradi visoke rasti v javnem sektorju, presegla rast izpred enega leta. Skupaj z višjo rastjo socialnih transferjev ter na novo odobrenimi potrošniškimi krediti je rast plač spodbujala krepitev trošenja gospodinjstev v tretjem četrtletju.

Okrepili so se predvsem nakupi netrajnih proizvodov in storitev, rast nakupov trajnih dobrin pa se je letos umirila. To na uradu povezujejo s tem, da so potrošniki v zadnjem času vse manj optimistični glede obetov v gospodarstvu, kar se med drugim odraža v nadaljnji rasti varčevanja gospodinjstev. Medletna rast cen je novembra ostala umirjena. Rast cen blaga se je še nekoliko upočasnila, cene storitev pa so se ob solidni potrošnji gospodinjstev medletno dvignile.

Slabše črpanje sredstev EU

Presežek v javnih financah je bil v desetih mesecih nižji kot lani, rast prihodkov letos pa zaostaja za rastjo odhodkov. Nižja rast prihodkov je predvsem posledica medletno nižjih nedavčnih prihodkov in slabšega črpanja sredstev EU. Nekoliko nižja je tudi rast davčnih prihodkov kot posledica sprememb pri obdavčitvi regresa in nižje rasti domače potrošnje.

Okrepljena rast odhodkov pa je povezana predvsem s sprejetimi dogovori o zvišanju plač in nadaljnjo rastjo zaposlenosti v javnem sektorju ter ukrepi na področju socialnih transferjev. Rast državnih investicij se je v primerjavi z lanskim letom znižala nekoliko bolj, kot je bilo načrtovano, še ugotavljajo na uradu.