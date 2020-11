Nakupi zaščitne opreme povzročili rekorden uvoz iz Kitajske v Slovenijo

"Podrobnejši pregled trgovanja Slovenije s Kitajsko razkrije, da se je uvoz iz Kitajske od vstopa Slovenije v EU do konca leta 2019 vrednostno povečal kar za sedemkrat; največjo vrednost je dosegel prav v letu 2019, ko je znašal 12,6 odstotka uvoza blaga Slovenije iz držav nečlanic EU," so zapisali na SURS.

Na Kitajskem so stroge omejitvene ukrepe za zajezitev covida-19 sprejeli januarja 2020, saj so tam prve primere omenjene bolezni odkrili že decembra 2019. Posledice teh ukrepov se odražajo tudi v podatkih o uvozu blaga iz Kitajske, ugotavljajo na SURS: "V februarju 2020 je Slovenija uvozila iz Kitajske vrednostno za 34,8 odstotka manj blaga kot v januarju 2020." Na izvoz blaga iz Slovenije v Kitajsko pa ukrepi, ki so jih uvedli na Kitajskem, niso vplivali; vrednost izvoza Slovenije v Kitajsko je bila v februarju 2020 približno enaka kot v januarju 2020.

Podroben pregled podatkov razkrije, da je k rasti uvoza največ prispevala višja vrednost uvoza različne zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov. Uvoz proizvodov drugi gotovi tekstilni izdelki, kamor spadajo tudi zaščitne maske, se je v obdobju od januarja do avgusta 2020 v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 povečal z 972.000 evrov na 92,9 milijona evrov. Prav teh proizvodov je bilo je v obdobju od januarja do avgusta 2020 vrednostno v celotnem uvozu tudi največ. Občutno se je povečal tudi uvoz proizvodov oblačila, druga, kamor spadajo tudi oblačila za enkratno uporabo, ki se uporabljajo med kirurškimi posegi (s 65.000 evrov na 11,6 milijona evrov), aparati za umetno dihanje, kamor spadajo tudi dihalni aparati (s 128.000 evrov na 8,9 milijona evrov) ter rokavice, kamor spadajo tudi rokavice za enkratno uporabo (s 13.000 evrov na 5,7 milijona evrov).

Tudi pri izvozu v Kitajsko ni bilo večjih negativnih posledic

Epidemija bolezni covid-19 tudi pri izvozu Slovenije v Kitajsko ni povzročila večjih negativnih posledic, še ugotavlja SURS. V prvih osmih mesecih leta 2020 je bil izvoz Slovenije za 3,5 odstotka višji kot v istem obdobju 2019. Med v tem obdobju izvoženimi proizvodi so bili vrednostno najpomembnejši proizvodi deli za rotacijske električne stroje, hrastov les in deli in pribor za karoserije."Nobena skupina pa vrednostno ni izstopala tako močno, kot so med uvoženimi proizvodi izstopali proizvodi, ki spadajo med zaščitno opremo in medicinske pripomočke," so analizo podatkov sklenili na statističnem uradu.