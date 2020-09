Slovenija izbrana za najboljšo počitniško destinacijo za leto 2021

Izpostavili so slovensko kulinariko in vino ter prejemnike Michelinovih zvezdic, predvsem Hišo Franko in kuharsko mojstrico Ano Roš.

Revija Condé Nast Traveller je tudi letos zelo skrbno zbirala med najboljšimi počitniškimi destinacijami za leto 2021. Prisluhnili so različnim popotnikom, od deskarjev, ljubiteljev arhitekture do gastronomskih sladokuscev. Tako so določili seznam 21 najbolj zanimivih turističnih destinacij, ki po njihovem mnenju v prihodnjem letu ne smejo ostati neopazne. Najvišje mesto na lestvici je zasedla Slovenija, sledijo ji Yorkshire, Melides, Združeni Arabski Emirati, El Hierro, Kimberley, Accra, Amazonski deževni gozd, Helsinki, Dominikanska Republika in druge privlačne destinacije.

Najbolj poznano turistično destinacijo v Sloveniji, Blejsko jezero, so opisali kot najbolj mirno med bolj poznanimi jezeri v Evropi. "Vendar vsaj za zdaj ostaja blaženo neobremenjeno, z veliko odprtega prostora in čistim zrakom," so navedli.

V Sloveniji so izpostavili še kulinariko in vino ter prejemnike Michelinovih zvezdic, predvsem Hišo Franko in kuharsko mojstrico Ano Roš, pa tudi restavracij Strelec na Ljubljanskem gradu.

"Slovenija več kot očitno postaja globalna zelena butična destinacija za najzahtevnejše obiskovalce, ki iščejo raznolika, aktivna, zelena in petzvezdična doživetja. Današnja uvrstitev Slovenije na vrh še ene referenčne lestvice je še ena potrditev več, da smo na pravi poti in da je prihodnost na naši strani,"so ob tem sporočili z gospodarskega ministrstva.

Sloveniji na lestvici sledijo angleški Yorkshire, portugalski Melides, Združeni Arabski emirati in Kanarski otoki. "Morda ste v letu 2020 načrtovali veliko in razkošno potovanje. Vendar pa je leto 2020 vse spremenilo," so zapisali na portalu.

Zaradi pandemije coivda-19 bomo morda v prihodnje nekoliko bolj cenili male stvari, ki jih prinašajo potovanja, bolj raziskovali lokalno kulinariko in doslej še neznane kraje.