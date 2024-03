Slovenija izdala za 500 milijonov evrov obveznic

Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, imajo obveznice kuponsko obrestno mero 3,000 odstotka in bodo zapadle 10. marca 2034.

Organizatorice izdaje so bile banke BNP Paribas, Deutsche Bank in J. P. Morgan, država pa je objavila mandat za dodatno izdajo obveznice od 250 do 500 milijonov evrov. Po objavi se je odprla knjiga naročil s cenovno usmeritvijo v območju 65 bazičnih točk razmika nad srednjim tečajem obrestne zamenjave, s čimer je bila investitorjem ponujena premija v višini sedmih bazičnih točk nad sekundarnim trgom.

"Vlagatelji so se pozitivno odzvali na ponudbo in tako je knjiga naročil do 12.15 presegla dve milijardi evrov, kar je omogočilo določitev končnega razmika pri srednjem tečaju obrestne zamenjave plus 58 bazičnih točk, ki je predstavljal ekvivalent ravni sekundarnega trga," so navedli.

Knjiga naročil je tudi po določitvi razmika še naprej naraščala in je ob zaprtju ob 13. uri presegla 3,1 milijarde evrov, vključujoč 410 milijonov evrov povpraševanja s strani organizatoric izdaje. To je državi omogočilo dodatno izdajo obveznice v višini 500 milijonov evrov. Cena transakcije je bila določena ob 15.53, s takojšnjo razpoložljivostjo obveznice za trgovanje na sekundarnem trgu.