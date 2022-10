Slovenija kupuje plin in v Alžiriji načrtuje odprtje veleposlaništva

Kot je v izjavi dejal Golob, so bili pogovori z Boughalijem, ki se mudi na obisku v Sloveniji, zelo plodni. Premier je ob tem povedal, da se bo Slovenija na zunanjepolitičnem področju začela bolj ukvarjati z južnim Sredozemljem, ena od aktivnosti pa je predvidoma za prihodnje leto načrtovano odprtje veleposlaništva v Alžiriji.

Odločitev za odprtje veleposlaništva v tej državi je povezana s preusmeritvijo z ruskega plina, je pojasnil Golob, ob tem pa poudaril, da Alžirija, ki si želi poglobiti gospodarsko sodelovanje s Slovenijo, predstavlja tudi velik potencial za slovenska podjetja.

"Državi sta prijateljski in se podpirata tudi pri kandidaturi za članstvo v Varnostnem svetu ZN," je dodal Golob.

Premier je danes ponovil besede infrastrukturnega ministra Bojana Kumra iz prejšnjega tedna, da je pogodba med Geoplinom in alžirskim dobaviteljem zemeljskega plina Sonotrach tik pred podpisom. "Podpis pogodbe je pričakovati v kratkem, verjetno v roku tedna dni, morda še prej," je izpostavil in dodal, da so v današnjih pogovorih izrazili pripravljenost za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med državama, na podlagi katerega bi za zanesljivost oskrbe skrbeli na višji, državni ravni.

Medtem ko naj bi pogodba med Geoplinom in Sonotrachom, ki naj bi jo izmenjali po klasični digitalni poti, za prihodnja tri leta predvidela nakup okoli 300 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina na leto, kar je približno tretjina trenutne slovenske oskrbe, so danes stekli pogovori o morebitnem podaljšanju pogodbene dobave in tudi količin, ki bi zadostovale za približno polovico slovenske oskrbe. Po načrtih bo alžirski plin v Slovenijo potoval po plinovodu preko Tunizije in Italije, v Slovenijo pa pritekel v Vrtojbi.

Da so danes gostili delegacijo alžirske narodne skupščine z Boughalijem na čelu, pa so sporočili iz Geoplina. Beseda je tekla tudi o dogovorih za podpis "nove, za Slovenijo strateško pomembne dolgoročne pogodbe za dobavo zemeljskega plina iz Alžirije, katere podpis lahko pričakujemo v kratkem", so zapisali. Dobave iz Alžirije bodo pomembno prispevale k nadaljnji diverzifikaciji nabavnih poti zemeljskega plina in še povečale zanesljivost dobave, so dodali.

Golob je še povedal, da obisk Alžirije načrtuje, ko bodo tam odpirali veleposlaništvo. Takrat bosta državi po njegovih besedah podpisali tudi meddržavni sporazum glede sodelovanja pri dobavi plina, pa tudi o sodelovanju na področju obnovljivih virov energije in prenosu znanj ter tehnologij.