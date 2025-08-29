Slovenija lani z 1,7-odstotno rastjo BDP

Kot je danes sporočil statistični urad, je BDP za lani po letni reviziji ocene znašal 67,418 milijarde evrov, kar je nominalno oziroma merjeno v tekočih cenah za 5,3 odstotka več kot leto prej, merjeno v obsegu oziroma z izločenim vplivom cenovnih sprememb pa za 1,7 odstotka več. Rast BDP v letu 2023 je znašala 2,4 odstotka.

K lanskemu povečanju obsega BDP so največ prispevale predelovalne dejavnosti (0,8 odstotne točke), trgovina ter vzdrževanje in popravila vozil (0,3 odstotne točke) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (0,2 odstotne točke).

Negativno pa so na gospodarsko rast v največji meri vplivali gradbeništvo (-0,2 odstotne točke), promet in skladiščenje (-0,1 odstotne točke) ter poslovanje z nepremičninami (prav tako -0,1 odstotne točke).

Končna potrošnja gospodinjstev se je realno povečala za 3,8 odstotka, končna potrošnja sektorja država pa za 7,3 odstotka. Bruto investicije v osnovna sredstva so se realno zmanjšale za 0,3 odstotka. Rast zalog je bila znova manjša kot leto prej, k spremembi obsega BDP so prispevale -0,2 odstotne točke.

Saldo menjave s tujino je bil še vedno pozitiven in je v tekočih cenah znašal 4,164 milijarde evrov, a se je uvoz blaga in storitev povečal bolj kot izvoz. Izvoz se je realno povečal za 2,3 odstotka (pri blagu za 2,6 odstotka, pri storitvah za 1,5 odstotka), uvoz pa za 4,3 odstotka (pri blagu za 4,6 odstotka, pri storitvah za 2,8 odstotka). Pogoji menjave s tujino so se ponovno izboljšali; zmanjšale so se tako cene izvoza kot uvoza, vendar so uvozne cene upadle bolj (1,7 odstotka) kot izvozne (0,3 odstotka).

V primerjavi z letom 2023 se je lani delež sredstev za zaposlene v BDP povečal za 0,5 odstotne točke in je znašal 51,5 odstotka. Delež davkov na proizvodnjo je bil praktično nespremenjen pri 13 odstotkih BDP. Delež subvencij se je zmanjšal za 0,8 odstotne točke na 1,5 odstotka BDP, in sicer predvsem na račun t. i. draginjskih subvencij na energente. Delež potrošnje stalnega kapitala je bil manjši za 0,2 odstotne točke, obsegal je 18,3 odstotka BDP. Delež neto poslovnega presežka in raznovrstnega dohodka se je zmanjšal za eno odstotno točko na 18,6 odstotka BDP.

Število zaposlenih se je v letu 2024 povečalo za 0,04 odstotka, število samozaposlenih pa za 2,2 odstotka. Skupna zaposlenost se je zvišala za 0,5 odstotka. Povprečna letna zaposlenost je bila ocenjena na 1,104 milijona oseb. Od tega je bilo zaposlenih 79,9 odstotka, samozaposlenih pa 20,1 odstotka.