Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Slovenija lani z 1,7-odstotno rastjo BDP

Ljubljana, 29. 08. 2025 15.11 | Posodobljeno pred 3 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
5

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se je po ocenah državnega statističnega urada na podlagi letnih podatkovnih virov v letu 2024 realno povečal za 1,7 odstotka. Vrednost ocene rasti obsega BDP je tako po letni oceni za 0,1 odstotne točke višja kot po četrtletni oceni, objavljeni 14. februarja.

Kot je danes sporočil statistični urad, je BDP za lani po letni reviziji ocene znašal 67,418 milijarde evrov, kar je nominalno oziroma merjeno v tekočih cenah za 5,3 odstotka več kot leto prej, merjeno v obsegu oziroma z izločenim vplivom cenovnih sprememb pa za 1,7 odstotka več. Rast BDP v letu 2023 je znašala 2,4 odstotka.

Rast BDP
Rast BDP FOTO: Shutterstock

K lanskemu povečanju obsega BDP so največ prispevale predelovalne dejavnosti (0,8 odstotne točke), trgovina ter vzdrževanje in popravila vozil (0,3 odstotne točke) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (0,2 odstotne točke).

Negativno pa so na gospodarsko rast v največji meri vplivali gradbeništvo (-0,2 odstotne točke), promet in skladiščenje (-0,1 odstotne točke) ter poslovanje z nepremičninami (prav tako -0,1 odstotne točke).

Končna potrošnja gospodinjstev se je realno povečala za 3,8 odstotka, končna potrošnja sektorja država pa za 7,3 odstotka. Bruto investicije v osnovna sredstva so se realno zmanjšale za 0,3 odstotka. Rast zalog je bila znova manjša kot leto prej, k spremembi obsega BDP so prispevale -0,2 odstotne točke.

Saldo menjave s tujino je bil še vedno pozitiven in je v tekočih cenah znašal 4,164 milijarde evrov, a se je uvoz blaga in storitev povečal bolj kot izvoz. Izvoz se je realno povečal za 2,3 odstotka (pri blagu za 2,6 odstotka, pri storitvah za 1,5 odstotka), uvoz pa za 4,3 odstotka (pri blagu za 4,6 odstotka, pri storitvah za 2,8 odstotka). Pogoji menjave s tujino so se ponovno izboljšali; zmanjšale so se tako cene izvoza kot uvoza, vendar so uvozne cene upadle bolj (1,7 odstotka) kot izvozne (0,3 odstotka).

V primerjavi z letom 2023 se je lani delež sredstev za zaposlene v BDP povečal za 0,5 odstotne točke in je znašal 51,5 odstotka. Delež davkov na proizvodnjo je bil praktično nespremenjen pri 13 odstotkih BDP. Delež subvencij se je zmanjšal za 0,8 odstotne točke na 1,5 odstotka BDP, in sicer predvsem na račun t. i. draginjskih subvencij na energente. Delež potrošnje stalnega kapitala je bil manjši za 0,2 odstotne točke, obsegal je 18,3 odstotka BDP. Delež neto poslovnega presežka in raznovrstnega dohodka se je zmanjšal za eno odstotno točko na 18,6 odstotka BDP.

Število zaposlenih se je v letu 2024 povečalo za 0,04 odstotka, število samozaposlenih pa za 2,2 odstotka. Skupna zaposlenost se je zvišala za 0,5 odstotka. Povprečna letna zaposlenost je bila ocenjena na 1,104 milijona oseb. Od tega je bilo zaposlenih 79,9 odstotka, samozaposlenih pa 20,1 odstotka.

bdp rast
Naslednji članek

Gorenjev obrat v Rogatcu dokončno zapira vrata

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jogo
29. 08. 2025 19.12
Spet se bodo dvignile penzije.
ODGOVORI
0 0
Joakim
29. 08. 2025 19.03
Proti Hrvaški rasti 3,4 odstotka. Gotovi smo.
ODGOVORI
0 0
landrick landrick
29. 08. 2025 18.53
+0
Bo moral Golob spet zamenjat direktorco statističnega urada...... Da bodo indeksi lepši 😂🤣😂
ODGOVORI
1 1
flojdi
29. 08. 2025 18.04
?a 9,1 se pa ne da
ODGOVORI
0 0
Cupko
29. 08. 2025 17.58
+1
Res hudo, da to ugotovijo konec avgusta. Koga mi plačujemo iz davkoolačevalskwga denarja? Pa pravijo, da je treba dvigniti produktivnost in to ti, ki rabijo polnih 8 mesecev, da izdajo rezultat???
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189