Slovenija na črni listi Revoluta

To informacijo so za Forbes Slovenija potrdili pri britanski digitalni banki Revolut. Razlogi pa zaenkrat niso znani.

Slovenija je na seznamu samo na ameriški spletni strani Revoluta, na britanski strani pa je ni. Na seznamu so še države, kot so Afganistan, Irak, Iran, Severna Koreja, okupirana ukrajinska ozemlja Lugansk in Doneck, Kuba, Venezuela, palestinska ozemlja Gaza in Zahodni breg ter več afriških držav. Na prvem od obeh seznamov so še nekatere majhne otoške države in celo Antarktika.

Gre za seznama Nepodprta nakazila, poslana iz Revoluta (Unsupported transfers sent from Revolut), in Nepodprti prilivi v Revolut (Unsupported inbound bank transfers). Na obeh seznamih je Slovenija edina članica EU, od evropskih držav so na seznamu še Albanija, Kosovo, Belorusija in Rusija, še piše Forbes.

Pri Banki Slovenija so pojasnili, da je za nadzor nad Revolutom "pristojna centralna banka Litve, Revolut pa v skladu z bančno zakonodajo v Sloveniji deluje neposredno na podlagi notifikacije. V Banki Slovenije njihovih ukrepov ne moremo pojasnjevati in komentirati," so dejali.