Slovenija na črni listi Revoluta

Ljubljana, 10. 09. 2025 13.24 | Posodobljeno pred 10 minutami

V.L.
Zdaj je uradno - Slovenija je kot edina članica EU na črni listi Revoluta, poroča Forbes Slovenija. Pravne in tudi fizične osebe v ZDA prek Revoluta ne morejo pošiljati denarja v Slovenijo ali ga iz Slovenije prejemati.

To informacijo so za Forbes Slovenija potrdili pri britanski digitalni banki Revolut. Razlogi pa zaenkrat niso znani. 

Revolut FOTO: Shutterstock

Slovenija je na seznamu samo na ameriški spletni strani Revoluta, na britanski strani pa je ni. Na seznamu so še države, kot so Afganistan, Irak, Iran, Severna Koreja, okupirana ukrajinska ozemlja Lugansk in Doneck, Kuba, Venezuela, palestinska ozemlja Gaza in Zahodni breg ter več afriških držav. Na prvem od obeh seznamov so še nekatere majhne otoške države in celo Antarktika.

Gre za seznama Nepodprta nakazila, poslana iz Revoluta (Unsupported transfers sent from Revolut), in Nepodprti prilivi v Revolut (Unsupported inbound bank transfers). Na obeh seznamih je Slovenija edina članica EU, od evropskih držav so na seznamu še Albanija, Kosovo, Belorusija in Rusija, še piše Forbes. 

Pri Banki Slovenija so pojasnili, da je za nadzor nad Revolutom "pristojna centralna banka Litve, Revolut pa v skladu z bančno zakonodajo v Sloveniji deluje neposredno na podlagi notifikacije. V Banki Slovenije njihovih ukrepov ne moremo pojasnjevati in komentirati," so dejali.

UnknownIdentity
10. 09. 2025 13.44
Prevec davcnih utaj hehe
ODGOVORI
0 0
Victoria13
10. 09. 2025 13.44
+1
Počasi nas bodo izklopili iz sistema takega in drugačnega!!!Politika je naredila svoje!
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
10. 09. 2025 13.44
Za kozlat . Namesto da bi ljudem omogocili napredno tehnologijo jo zatirajo.
ODGOVORI
0 0
Buci in Bobo
10. 09. 2025 13.44
Peremo denar 100 na uro in potem zakaj ne dela revolut???!!!
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
10. 09. 2025 13.43
+1
Žlvel Holobizem .. !!!
ODGOVORI
2 1
themightyred92
10. 09. 2025 13.42
+2
Banana republic
ODGOVORI
2 0
Puško v koruzo
10. 09. 2025 13.42
+3
Verjetno je Janez preveč nakazoval iz podzemlja. Zdaj smo pa vsi fasali.
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
10. 09. 2025 13.41
+0
Da še tu napišem...VB je 404 država.
ODGOVORI
1 1
jedupančpil
10. 09. 2025 13.42
kmal bo 500 :)
ODGOVORI
0 0
Wolfan muca ne grize srebrni
10. 09. 2025 13.40
+3
Hvala vsem.
ODGOVORI
3 0
Ledeni čaj
10. 09. 2025 13.39
+4
Čudovit seznam. Same jedrne države, vi rekla tajfonka.
ODGOVORI
4 0
