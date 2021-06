Slovenija na lestvici konkurenčnosti IMD padla za pet mest

Bolj kot lanski premiki na lestvici bodo po Stanovnikovi oceni pomembni odgovori na krizo. "Ključnega pomena je zagotavljanje visoke motiviranosti menedžmenta v podjetniškem sektorju in zaposlenih, pomembno bo tudi, kako se bo zaposlenost povečevala in kako bo delovna sila pridobivala digitalne veščine, še posebej na področju zdravstva in izobraževanja," je dejal.

Kriza je po njegovih besedah v vseh državah izpostavila pomen inovacij, inovativnosti podjetij in digitalne preobrazbe, pa tudi sodelovanje javnega in zasebnega sektorja.

Kot je pojasnila Sonja Uršič z inštituta, lestvica temelji na štirih segmentih, in sicer na gospodarski uspešnosti, vladni učinkovitosti, poslovni učinkovitosti in infrastrukturi. Med področji, kjer se Slovenija uvršča med prvih 30 držav, kar nakazuje na konkurenčno prednost države, so mednarodna trgovina, cene in zaposlenost.

V segmentu vladne učinkovitosti je bila Slovenija najuspešnejša pri družbenem okviru, v segmentu infrastrukture pa pri izobraževanju ter zdravju in okolju.

Stanovnik je še izpostavil, da so se na lestvici najvišje uvrstile države, ki so se uspele odzvati na zdravstveno in gospodarsko krizo ter naraščajočo brezposelnost.

Prva Švica, povzpela se je Švedska

Na prvem mestu je tokrat Švica, predvsem zaradi izboljšanja gospodarske uspešnosti, domačih in tujih investicij, zaposlenosti ter učinkovitega managementa.

Švedska, ki je imela poseben pristop k zdravstveni krizi, se je povzpela za štiri mesta na drugo mesto. Danska je kljub visokim davkom zaradi odličnih rezultatov na področju poslovne učinkovitosti in mednarodne menjave na tretjem mestu. Nizozemska je zadržala četrto mesto, Singapur pa je z lanskega prvega letos padel na peto mesto, po Stanovnikovih pojasnilih predvsem zaradi padca produktivnosti, slabšega financiranja in pa tudi poslabšanja podjetniških vrednot.

Največje svetovno gospodarstvo, ZDA, je ohranilo 10. mesto.

Direktor javne agencije Spirit Slovenija Tomaž Kostanjevec je ob predstavitvi rezultatov pojasnil, da uvrstitev Slovenije na lestvici agenciji služi za predstavitev poslovnega okolja in primerne lokacije za privabljanje investitorjev.

V pomoč je tudi pri pripravi programov za kreiranje politike in projektov za spodbujanje internacionalizacije ter tujih in domačih investicij. Ob tem je izpostavil, da Spirit aktivno privablja tuje investitorje, intenzivno pa se ukvarjajo tudi z v Sloveniji že prisotnimi investitorji.

Investitorjem bodo kmalu ponudili tudi finančne spodbude, saj je v okviru načrta za okrevanje in odpornost predvidenih 88,5 milijona evrov za javni razpis za podporo naložbam po zakonu o spodbujanju investicij, je pojasnil.