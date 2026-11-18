Slovenija je na vrhu evropske lestvice, na kateri si nobena država ne želi biti. Evropska agencija za okolje je v posodobljenem pregledu gospodarskih posledic vremenskih in podnebnih ekstremov ugotovila, da je bila Slovenija med letoma 1980 in 2025 najbolj prizadeta članica EU glede na število prebivalcev.

Skupna ocenjena gospodarska škoda zaradi poplav, neurij, suš, vročinskih valov in drugih ekstremnih dogodkov je v Sloveniji v tem obdobju znašala 9541 evrov na prebivalca.

Za primerjavo: v Španiji, ki je na drugem mestu, je znašala 3316 evrov, v Luksemburgu 3061 evrov, Italiji 2805 evrov, v sosednji Avstriji pa 2576 evrov na prebivalca. Slovenski znesek je tako približno 2,9-krat tolikšen kot španski in 3,7-krat tolikšen kot avstrijski.

Pri tem ne gre za denar, ki bi ga vsak prebivalec dejansko plačal ali izgubil. EEA je skupno ocenjeno gospodarsko škodo v posamezni državi v celotnem obdobju delila s povprečnim številom prebivalcev. Podatek tako omogoča primerjavo med različno velikimi državami, ne predstavlja pa osebne finančne izgube posameznika. Vsi zneski so izraženi v cenah iz leta 2025, kar pomeni, da so upoštevane spremembe vrednosti denarja skozi čas.

Slovenija je na prvem mestu tudi po gospodarski škodi na kvadratni kilometer površine. Na tem seznamu ji sledita Belgija in Luksemburg.

Povsem drugačna je razvrstitev držav glede na skupno vrednost škode. V absolutnih zneskih so največ izgub utrpele Nemčija, Italija in Francija, ki imajo bistveno več prebivalcev in večja gospodarstva.

Podatki tako kažejo, da lahko ekstremni vremenski dogodki za manjše države predstavljajo posebej veliko gospodarsko breme, četudi njihova skupna škoda ne dosega zneskov največjih evropskih gospodarstev.