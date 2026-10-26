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Gospodarstvo

Slovenija načrtuje izdajo 10-letne državne obveznice v ameriških dolarjih

Ljubljana, 26. 10. 2026 12.39 pred 39 minutami 1 min branja 19

Avtor:
STA
Ameriški dolarji

Slovenija je bankam Barclays, Deutsche Bank, DZ Bank, JP Morgan in Raiffeisen Bank International podelila mandat za izdajo 10-letne referenčne državne obveznice, denominirane v ameriških dolarjih. V odvisnosti od tržnih razmer je predvideno, da bo izdaja izpeljana v bližnji prihodnosti, so sporočili s finančnega ministrstva.

Nazadnje je država 10-letne dolarske obveznice izdala septembra 2023. Povpraševanje investitorjev je preseglo 3,8 milijarde ameriških dolarjev, kar dokazuje močno zaupanje institucionalnih investitorjev v Slovenijo, so tedaj sporočili s finančnega ministrstva.

Ameriški dolarji
Ameriški dolarji
FOTO: Shutterstock

Pred tem se je država v ameriški valuti zadolžila leta 2014, v letih zatem pa dolarski dolg zmanjševala iz zamenjevala z evrskim.

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obveznica dolar finančno ministrstvo

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KOMENTARJI19

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Castrum
26. 10. 2026 13.16
Odvisno kakšna bo ponujena/sprejeta OM. Zadnja OM za obveznice ki jih je izdala Slovenija v času vlade Janše, je bila negativna. Če bo tokrat tudi, potem kapa dol.
Odgovori
+0
1 1
AFŽ
26. 10. 2026 13.13
butale, a evro ni dober?
Odgovori
+4
5 1
TamauPaTapriden
26. 10. 2026 13.15
Po navodilih, dolarje lahko Trump naprinta…
Odgovori
+0
1 1
kakorkoliže
26. 10. 2026 13.13
Rabijo denar, da bodo lahko kradli dalje.
Odgovori
+5
5 0
kakorkoliže
26. 10. 2026 13.12
Državne srebrnine za razprodajo je zmanjkalo, ostaja samo še kreditiranje države.
Odgovori
+5
5 0
mario7
26. 10. 2026 13.09
ukroti rabijo €.
Odgovori
+2
3 1
Pars
26. 10. 2026 13.09
spet bo za njimi ostala bančna luknja.
Odgovori
+5
7 2
mario7
26. 10. 2026 13.08
Kradljivi jj potrebuje denar. Ve da ne bo mogel več dolgo sleparit Slovencev.
Odgovori
+4
6 2
kakorkoliže
26. 10. 2026 13.14
V času kovida je izginilo preko deset milijard.
Odgovori
+0
3 3
ptuj.si
26. 10. 2026 13.16
kakorliže, priloži dokaze!
Odgovori
-1
0 1
Banion
26. 10. 2026 13.06
aha janezova ekononija, najemanja pufov. Ko govori o prvem polčasu nič ne pove da je prišel na oblast praktično v nezadolženi državi in zapustil nekaj miljard dolga ter razprodana podjetja. Ko je bastopila kriza je sprejel varčeavlne ukrepe in vabil evropsko trojko, kot pravi belček, je želel tujo oblast ki bi lomila slovenski narod. Janez nekateri nismo od včeraj in smo bili že l. 91 med teritorjalci, ki so čuvali skladišče jna, kjer so šle granante hrvatom in keš nam
Odgovori
+6
8 2
janimir
26. 10. 2026 13.12
Pa kje ga imate če je šel k vam ?
Odgovori
-1
1 2
poper00
26. 10. 2026 12.59
Se je začelo,če bo ostal plešavi imamo v 4 letih 40 miljard novih dolgov brez da bi se kaj naredilo.
Odgovori
+9
12 3
zasvobodo22
26. 10. 2026 12.59
ne slovenija ampak desnuharski lopovi
Odgovori
+7
9 2
BUONcaffee
26. 10. 2026 12.58
Smo zamudili vlak. Sedaj je nesmiselno. ZDA in njihov dolar zgubljajo moč
Odgovori
+4
5 1
janimir
26. 10. 2026 13.03
TI bi rad da raste, ali pada vrednost dolarja ko boš vračal ? Si malce pomešal, na žalost pa vrednost dolarja narašča...
Odgovori
-3
1 4
janimir
26. 10. 2026 13.22
Finančni eksperti se oglašajo ki ne vedo niti tega da vrednost dolarja že mesece narašča. Kar je za zadolževanje slabo, ker bo treba vrniti veliko več evrčkov kot znašajo obresti....Špekulacija ki lahko veliko prinese, ali odnese...ma to je za vas preveč...
Odgovori
0 0
wsharky
26. 10. 2026 12.56
ja izraelsko orožje ima svojo ceno, pa ex arestant potrebuje dolarje
Odgovori
+12
13 1
zajfa
26. 10. 2026 12.56
A pa bodo imele obveznice jamstvo države? A, bodo. Zanimivo. Važno, da obveznice odškodninskega sklada niso imele kritja, da so lahko vse pokradli.
Odgovori
+6
6 0
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