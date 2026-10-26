Slovenija načrtuje izdajo 10-letne državne obveznice v ameriških dolarjih

Nazadnje je država 10-letne dolarske obveznice izdala septembra 2023. Povpraševanje investitorjev je preseglo 3,8 milijarde ameriških dolarjev, kar dokazuje močno zaupanje institucionalnih investitorjev v Slovenijo, so tedaj sporočili s finančnega ministrstva.
Pred tem se je država v ameriški valuti zadolžila leta 2014, v letih zatem pa dolarski dolg zmanjševala iz zamenjevala z evrskim.
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