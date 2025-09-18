Svetli način
Gospodarstvo

Slovenija naj bi Hrvaški poslala predlog za sodelovanje pri Jeku 2

Zagreb, 18. 09. 2025 11.18 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D.L.
72

Slovenija naj bi Hrvaški poslala uradni predlog za sodelovanje pri gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2) in ji ponudila četrtinski lastniški delež, brez upravljavskih pravic, piše reški Novi list. Ponudba je za Hrvaško precej manj ugodna od upravljanja Nuklearne elektrarne Krško, kjer ima vsaka stran po 50 odstotkov lastništva.

Po predlogu, na katerega se mora Hrvaška po pisanju Novega lista odzvati do konca septembra oziroma najpozneje v začetku oktobra, bi Hrvaška v Jeku 2 dobila četrtino lastništva, in to brez upravljavskih pravic.

Slovenska država bi imela 51-odstotni delež, preostanek pa bi bil v lasti družbe Gen energija, ki je sicer v trenutnih pripravljalnih aktivnostih za investicijsko odločitev za Jek 2 edini investitor v novo nuklearko.

Gorvodna lokacija JEK 2
Gorvodna lokacija JEK 2 FOTO: GEN energija

Hrvaška po tem predlogu, tako Novi list, tudi ne bi smela uporabljati elektrike, proizvedene v Krškem, ampak bi v skladu s svojim lastniškim deležem dobila četrtino dobička od prodaje elektrike na slovenskem trgu.

Predsednik Hrvaškega jedrskega društva Davor Grgić je predlog ocenil kot mačehovski in dodal, da bi ga hrvaška stran morala zavrniti.

Dodal je, da bi bilo tudi za Slovence bolje, če bi dosedanji način upravljanja Nuklearne elektrarne Krško, pri katerem vsaka stran uporablja proizvedeno električno energijo, kot želi, Hrvaški ponudili tudi za morebitni novi jedrski objekt.

"Ne potrebujemo dobička od prodaje elektrike. Potrebujemo elektriko, ki jo lahko država uporabi," je še poudaril.

Hrvaška je sicer že večkrat izkazala zanimanje za nadaljevanje sodelovanja, sodelovanju drugih držav, tudi Hrvaške, ali zasebnih investitorjev pri Jeku 2 pa je naklonjena tudi Slovenija.

Jek 2 jedrska elektrarna Krško sodelovanje Slovenije in Hrvaške energetika jedrska energija
KOMENTARJI (72)

Julijann
18. 09. 2025 12.33
+3
Pa pravijo, da vsaka šola nekaj stane.
ODGOVORI
3 0
mptour
18. 09. 2025 12.39
Saj. Ta nas.
ODGOVORI
0 0
skuripanda burns
18. 09. 2025 12.32
+1
A ni družba Gen Energija državna?
ODGOVORI
1 0
grumf
18. 09. 2025 12.29
+4
Loh bi bli naši pošteni in rekli direkt, da jih v resnic nočejo zraven.
ODGOVORI
4 0
FONDAČ
18. 09. 2025 12.25
+5
Spet bomo potegnili takratko.
ODGOVORI
5 0
SDS_je_poden
18. 09. 2025 12.24
+9
A bodo tudi odpadke prevzemal, v skladu z procentom lastništva?
ODGOVORI
9 0
Uporabnik1921539
18. 09. 2025 12.23
+4
pa jim ni treba vzet teh 25% in naj elektriko v celoti placajo
ODGOVORI
4 0
mptour
18. 09. 2025 12.20
+8
A se še nismo nič naučili?
ODGOVORI
8 0
mertseger
18. 09. 2025 12.19
+9
Hrvaška ima svojo lokacijo za jedrsko v TE Plomin in ne rabi Krškrga. Pa tudi mi ne njih.
ODGOVORI
9 0
nekodnas
18. 09. 2025 12.18
+9
Pa morajo pri gradnji JEK -2 sodelovati ravno Hrvati. Kaj če bi k sodelovanju povabili Avstrijce, Madžare ali pa še koga drugega saj Kapital ne pozna meja, ali nas Izkušnje sodelovanja s Hrvati ( so negativne od jedrskih odpadkov, arbitraže, ...) niso nič naučile ?
ODGOVORI
9 0
..................
18. 09. 2025 12.17
+7
in nas bojo "najboljši sosedi" spet... žejne čez vodo prepeljali...
ODGOVORI
7 0
Luka40
18. 09. 2025 12.14
+8
Edino kar našo vlado zanima kako kaj prodati in čisto nič drugega!!
ODGOVORI
8 0
marker1
18. 09. 2025 12.13
+7
JEK2 da, vendar obvezno brez Hrvatov in GEN-i! JEK2 naj sama prodaja elektriko po proizvodni ceni plus amortizacija. Hočemo poceni elektriko za naša podjetja in državljane in nočemo GEN-I, ki bo z njo barantal in jo bo prodajal pod ceno v tujino ter si delil nagrade.
ODGOVORI
12 5
Mio56
18. 09. 2025 12.23
+2
in kako je to izvedljivo naprimer? gradnja bo potekala 15 let, firme (JEK2) se ni....in tudi ko bo nebo imel akapitala...kako bo pol financirala gradnjo? In lih v vednost...SLO je v EU...sepravi vsa proizvedena el. energija gre na proti EU trg in od tam se jo odkupuje...pa naj bo iz NEK,dravskih elektrarn, soskih elektrarn,... ni vazno...Energetska borza deluje ce mi to hocemo ali ne, tko da razne izjave, da je Gen-i prodal elektriko pod ceno in si delil dobicke, kasneje pa ista firma to drago kupovala v tujini nekako ne pije vode...vsaj to o zasluzkih negre skupi k po takem principu bi poceni prodala pa zasluzek razdelila, drago kupit pa nebi mogla hahhaha
ODGOVORI
2 0
MathewM
18. 09. 2025 12.27
+3
Kar pišeš sploh ni mogoče, vsaj ne, dokler smo del evropskega trga. Ceno elektrike določa trg. Torej, če se v Franciji nekaj zamaje z njihovimi nuklearkami in pride do zmanjšanja ponudbe, bo tudi v Sloveniji poskočila cena elektrike. Je pa res, da bi JEK2 v tem primeru imela večje dobičke, samo odjemalci od tega nimamo nič, saj so tudi subvencije omejene.
ODGOVORI
3 0
marker1
18. 09. 2025 12.42
Kar se tiče elektrike, nam sploh ni treba biti del evropskega trga, saj imamo preko 85% lastnega pokritja. Kupiti jo moramo samo 15%. Zakaj jo sploh prodajamo in to za dobo 10 let vnaprej, če je sami ne proizvedemo dovolj? Ta evropska borza je samo voda na mlin GEN in njegovim satelitom, ki služijo s preprodajo naše elektrike.
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
18. 09. 2025 12.10
+4
Rusi gradijo na Madžarskem jedrsko elektrarno. Kaj pa če bi se z njimi dogovorili za elektriko, bilo bi ceneje kot graditi svojo.
ODGOVORI
6 2
Vladimir.Krutov
18. 09. 2025 12.08
+0
To mora biti referendum...
ODGOVORI
3 3
kr nekdo
18. 09. 2025 12.07
+4
jek 1 je narejena iz davkoplačevalskega denarja. Miljoni od dobičkov gredo za nagrade itd. Državljani imamo dražjo elektriko kot nekatere država, ki sploh nimajo jederske. Pa zakaj za vraga bi gradil z našim denarjem, da bi imeli dražjo elektriko, kot nejedrske države. In za povrh vso energijo prodaja na borzi za več let in mi, ki smo financirali kupujemo po enaki ceni k nekdo ,ki ni zapravil tud 1€. Kr pomnite Holob je prejemal miljonske nagrade. Zakaj? A zato, da smo mi morali iz lastnih elektraren kupovati po dražji ceni. Zakaj pa meni n ponudijo zakup elektrike za 5 let in danes plačam za vsa leta naprej. Aja potem nebi mogli miljone obračat kukr se jim zazdi.
ODGOVORI
6 2
Podlesničar
18. 09. 2025 12.17
Mislim, da bi morali za kaj takega izstopit iz Eu.
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
18. 09. 2025 12.49
na žalost je tako. In zakaj bi finacirali pa miljarde zapravljal k jih v 50 letih ne bomo polovili
ODGOVORI
0 0
Colgate
18. 09. 2025 12.06
+7
proč od hrvatov
ODGOVORI
11 4
marjanovic.drazen
18. 09. 2025 12.16
+0
Se strinjam. Samo ne jokat drugic ko gres cez mejo
ODGOVORI
1 1
marker1
18. 09. 2025 12.20
Ni panike. Že leta ne hodim čez to mejo.
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
18. 09. 2025 12.04
-1
Nažalost bo ta nuklearka prešvoh že, ko bo zgrajena. Rabili bi vsaj 2 reaktorja, samo pa itak tega nismo zmožni financirat.
ODGOVORI
3 4
bluestar
18. 09. 2025 12.02
+7
Niti slučajno..bolje če smo brez..
ODGOVORI
10 3
Podlesničar
18. 09. 2025 12.08
+0
Haha... sodelovanje s hrvati pomeni večjo elektrarno = cenejšo elektriko, kaj vam ni jasno🙄
ODGOVORI
4 4
jazpatipažidanamarela
18. 09. 2025 12.17
+2
Kaj ti nuca 100 jedrskih elektrarn zgrajenih z denarjem davkoplačevalcev, če potem proizvedeno elektriko preprodajajo zasebna podjetja.
ODGOVORI
3 1
osservatore
18. 09. 2025 12.01
+8
Spet sodelovanje s kroati? Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
ODGOVORI
11 3
