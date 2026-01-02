Slovenija napovedala izdajo nove 10-letne evrske obveznice

Kot so še navedli na ministrstvu, je Republika Slovenija mandat za organizacijo izdaje nove 10-letne evrske obveznice z zapadlostjo leta 2036 podelila bankam v nematerializirani imenski obliki skladno z izjemami iz ameriške zakonodaje. Izvedba izdaje je po njihovih navedbah odvisna od razmer na finančnih trgih.

Država je podobno izdajo evrske obveznice takoj po novem letu napovedala tudi pred dvema letoma. Takrat se je zadolžila za 1,5 milijarde evrov, pozneje pa ta znesek še povišala.

Finančni minister Klemen Boštjančič se je na jesenskem delovnem obisku na Kitajskem pogovarjal tudi o možnosti sodelovanja Slovenije pri izdaji t. i. panda obveznic, ki se izdajajo na kitajskem trgu in bi jih Slovenija lahko izdala v tem letu. So pa na ministrstvu že tedaj pojasnili, da bo Slovenija še naprej izdajala predvsem evrske obveznice na trgih EU.