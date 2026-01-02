Naslovnica
Gospodarstvo

Slovenija napovedala izdajo nove 10-letne evrske obveznice

Ljubljana, 02. 01. 2026 13.35 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
Ne.M. STA
Začetek vpisovanja ljudskih obveznic

Država je objavila mandat za organizacijo izdaje nove 10-letne evrske obveznice. Mandat za organizacijo izdaje obveznice z zapadlostjo leta 2036 je podelila bankam Barclays, DZ BANK, HSBC, J. P. Morgan, OTP banki in Raiffeisen Bank International, izvedba izdaje pa se pričakuje v bližnji prihodnosti, so sporočili z ministrstva za finance.

Izvedba izdaje je po navedbah ministrstva odvisna od razmer na finančnih trgih.
Izvedba izdaje je po navedbah ministrstva odvisna od razmer na finančnih trgih.
FOTO: Bobo

Kot so še navedli na ministrstvu, je Republika Slovenija mandat za organizacijo izdaje nove 10-letne evrske obveznice z zapadlostjo leta 2036 podelila bankam v nematerializirani imenski obliki skladno z izjemami iz ameriške zakonodaje. Izvedba izdaje je po njihovih navedbah odvisna od razmer na finančnih trgih.

Država je podobno izdajo evrske obveznice takoj po novem letu napovedala tudi pred dvema letoma. Takrat se je zadolžila za 1,5 milijarde evrov, pozneje pa ta znesek še povišala.

Finančni minister Klemen Boštjančič se je na jesenskem delovnem obisku na Kitajskem pogovarjal tudi o možnosti sodelovanja Slovenije pri izdaji t. i. panda obveznic, ki se izdajajo na kitajskem trgu in bi jih Slovenija lahko izdala v tem letu. So pa na ministrstvu že tedaj pojasnili, da bo Slovenija še naprej izdajala predvsem evrske obveznice na trgih EU.

obveznica banke ministrstvo finance

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
deny-p
02. 01. 2026 15.14
Vse po starem dalje....
Odgovori
0 0
Groucho Marx
02. 01. 2026 15.08
Golobnjak nima niti za tekoče stroške... še za javnosektorske plače nima.
Odgovori
0 0
Castrum
02. 01. 2026 14.32
Kakšna je obrestna mera???
Odgovori
0 0
JApajaDAja
02. 01. 2026 14.27
po japonski, kitajski...sedaj še to......
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
02. 01. 2026 14.07
Nič novega denar se rabi za javni sektor podkupovat
Odgovori
+4
4 0
Castrum
02. 01. 2026 14.05
Itak da je to zadolževanje pričakovano!! Saj državi zmanjkuje šoldov.Vprašanje je samo po kakšni obrestni meri se bodo zadožilii!!! Ko se je Janša zadolževal po negativni OM so bičiklisti delali štalo. Zdaj ko bo Golob zapufal Slovenijo po 5% OM bodo tudi bičiklirali?
Odgovori
+7
8 1
Rafael Kramar
02. 01. 2026 14.13
Zdaj ne bodo! Bodo pa bičiklirali, ko enkrat ne bomo več mogli dobiti pufov pri nikomer...
Odgovori
+3
3 0
Rafael Kramar
02. 01. 2026 14.04
Kaj, obresti so pa "po dogovoru", al kako...?!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
