'Slovenija ne želi zmanjšati slovesa zaščitenih italijanskih balzamičnih kisov'

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v imenu države trdi, da Slovenija s predlogom predpisa, ki je razburil Italijo, nima namena posegati v sloves zaščitenih balzamičnih kisov. Italijanska vlada od Evropske komisije namreč zahteva, da proti Sloveniji sproži postopek ugotavljanja kršitev evropske zakonodaje pri geografsko zaščiteni označbi balzamični kis. Očitki Italije glede domnevnih kršitev evropske zakonodaje so neutemeljeni, vztrajajo na kmetijskem ministrstvu. Glede na to, da Evropska komisija ni podala nobenega obveznega mnenja, ter na podlagi sodbe sodišča iz leta 2019 so prepričani, da omenjeni predpis ni v nasprotju s pravom EU.

icon-expand Očitki Italije glede domnevnih kršitev evropske zakonodaje so neutemeljeni, vztraja ministrstvo. FOTO: Shutterstock

Iz Italije je v začetku tedna prišla novica, da vlada v Rimu od Evropske komisije zahteva, da proti Sloveniji sproži postopek ugotavljanja kršitev evropske zakonodaje pri geografsko zaščiteni označbi balzamični kis. V Italiji namreč nasprotujejo osnutku slovenskega pravilnika o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline, ki se nanaša tudi na balzamični kis. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so v odzivu pojasnili, da so s potezo Italije seznanjeni samo prek medijev. "Uradno nismo prejeli nobene informacije niti s strani Italije niti s strani Evropske komisije," so zapisali. Po mnenju ministrstva so očitki Italije neutemeljeni, saj je balzamični kis generično ime, ki je v splošni uporabi ter ni v nasprotju z zaščitenimi geografskimi poimenovanji, ki jih je registrirala Italija. Da je pridevnik balzamični generičen, pa po navedbah ministrstva potrjuje tudi sodba Evropskega sodišča iz decembra 2019. Sodišče je takrat razsodilo, da je del uredbe komisije o vpisu označbe v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb treba razlagati tako, da se zaščita označbe Aceto Balsamico di Modena ne razširi na uporabo posameznih negeografskih izrazov te označbe.

Sodišče poudarja, da registracija zadevne zaščitene geografske označbe in zaščita, ki izhaja iz nje, zajemata ime Aceto Balsamico di Modena kot celoto, saj ima to ime nesporni ugled na nacionalnem in mednarodnem trgu, pojasnjujejo na ministrstvu. "Nasprotno pa negeografska izraza te zaščitene geografske označbe, to je 'aceto' in 'balsamico', ter njuna uporaba v kombinaciji in v prevodu ne moreta imeti koristi od te zaščite, zlasti ker je izraz 'aceto' pogost izraz in izraz 'balsamico' pridevnik, ki se običajno uporablja za označevanje kisa z grenko-sladkim okusom," so poudarili. Na ministrstvu so ob tem spomnili, da mora članica EU vsak tehnični predpis, ki ga pripravlja, poslati v notifikacijo na Evropsko komisijo. Vse države Unije pa imajo možnost, da na predpis podajo ugovore ali zahtevajo dodatna pojasnila.

icon-expand Balzamični kis FOTO: Shutterstock