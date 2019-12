Slovenija ob Japonski in Antarktiki med tremi najbolj 'vročimi destinacijami'

Japonska, Antarktika in Slovenija. To so po mnenju ameriškega novičarskega portala Business Insider tri 'najbolj vroče' turistične destinacije za leto 2020. Med 20 najbolj priporočenih popotovalnih doživetij za prihodnje leto, pa so našo državo uvrstili tudi pri reviji Condé Nast Traveler. In kaj tujci v "neodkritem turističnem dragulju Evrope" ocenjujejo kot vredno ogleda?

"Pozabite Italijo in Bali,"svoj bralce uvodoma nagovorijo na ameriškem novičarskem portalu Business Insider. Navajajo Alberta Herrero iz enega največjih globalnih ponudnikov luksuznih potovanj Virtuoso, ki je prepričan, da so vroče destinacije leta 2020 Slovenija, Japonska in Antarktika. 'Slovenija je sveža, drugačna, pa vendar še vedno v Evropi' Če bo Japonska privlačna zaradi poletnih olimpijskih iger v Tokiu in če Antarktika v turističnem in avanturističnem smislu predstavlja nekaj novega, potem Slovenija "leti pod radarjem" in predstavlja alternativo najbolj obljudenim evropskim turističnim točkam, pišejo.

Eno izmed slokovitih turkiznih jezer pri nas, jezero Jasna. FOTO: Dreamstime

Čeprav Slovenija še ni dopustniška izbira običajnih gospodinjstev, bi to morala postati, je prepričan Herrera. "Je sveža, je drugačna, pa vendar še vedno v Evropi," pravi in izpostavlja bližino priljubljenih destinacij, kot so denimo Benetke. Slovenija, umeščena med Avstrijo, Madžarsko, Italijo in Hrvaško je znana po gorah, smučarskih središčih in slikovitih turkiznih ledeniških jezerih, za povrh vsega, pa vam ne bo "oskubila denarnice", še pišejo in dodajajo, da jo je med destinacije, vredne obiska v 2020 uvrstil tudi Lonely Planet. 'Če ne bi Slovenija imela tako bleščečih sosedov, bi bila že davno prečesana' Med 20 destinacij, ki jih priporočajo v obisk, pa so Slovenijo uvrstili tudi pri reviji Condé Nast Traveler.

Čeprav Slovenija še ni dopustniška izbira običajnih gospodinjstev, bi to morala postati, meni Albert Herrera. FOTO: Dreamstime

20 priporočenih destinacij Condé Nast Traveler: Armenija, brazilska zvezna država Bahia, bocvanske solne kotanje, kanadska Arktika, Kanarski otoki, danska prestolnica Koebnhavn, karibska državica Dominika, prestižni Dubaj, argentinska gora El Chaltén, južnoameriška država Gvajana, francoski Metz, južnokorejski Mokpo, ameriški Nashville, japonski otok Okinava, Ruanda, Slovenija, južna obala Šrilanke, jugovzhodna Avstralija, jugozahod Michigana in maroški Tangier.