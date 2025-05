Slovenija pod povprečjem EU pri neto plačah: kdo dobiva največ?

Pri Euronewsu so pripravili analizo plač v državah Evropske unije, Švici, Islandiji, Norveški in Turčiji. Zanimala jih je razlika med bruto in neto plačo, torej kolikšen delež zaposleni konec meseca prinese domov.

Pod drobnogled so vzeli tri scenarije, in sicer samskega zaposlenega brez otrok, par z enim zaposlenim in dvema otrokoma ter par s prav tako dvema otrokoma, kjer pa sta zaposlena oba.

Pri izračunih so upoštevali povprečno plačo v posamezni državi, za neto plačo pa so vsoti, ki posamezniku oziroma družini ostane po plačilu davkov in socialnih prispevkov, prišteli še otroške in druge družinske dodatke.